Iranul vrea să atace cablurile de internet subacvatice și centrele de date dacă conflictul cu SUA va izbucni din nou. Cât de expus este internetul din regiune

După ce au afectat comerțul cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz și au dat peste cap prețurile la nivel mondial, iranienii au dus amenințările la un nou nivel. Șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, a avertizat că toate cablurile de date și centrele de inteligență artificială din regiunea Orientului Mijlociu ar putea fi atacate dacă conflictul cu Statele Unite va izbucni din nou. Iranul a amenințat în repetate rânduri, încă de la începutul războiului în februarie, că va apela la aceste tactici.

Avertismentul Iranului a fost lansat direct prin intermediul agenției de știri Tasnim, afiliată Gărzii Revoluționare Iraniene. De asemenea, amenințările au fost însoțite și de hărți detaliate ale cablurilor submarine de fibră optică și ale nodurilor strategice, ceea ce sugerează că infrastructura IT utilizată de SUA și aliații arabi din regiune reprezintă o țintă militară legitimă pentru Teheran în cazul escaladării conflictului.

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În perioada de vârf a conflictului dintre Iran și Statele Unite, centrele de date și interesele comerciale americane au fost afectate în Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Teheranul a declarat la acel moment că aceste atacuri sunt un răspuns la bombardamentele americane asupra instalațiilor civile din Iran.

Ostilitățile s-au încheiat în mare parte odată cu semnarea memorandumului de înțelegere din luna iunie dintre SUA și Iran, dar atacurile asupra navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz au continuat, ceea ce face în continuare ca livrările de petrol și gaze prin acest culoar maritim să fie în continuare afectate.

Noua amenințare lansată de iranieni riscă să afecteze și mai mult economia globală. Dacă cablurile submarine de internet de pe fundul apelor ar fi tăiate, s-ar declanșa o catastrofă digitală în lanț care ar perturba traficul global de date, piețele financiare și conexiunile dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Criza generată ar fi mult mai mare decât cea a petrolului.

Peste 90% din capacitatea de transfer de date dintre Europa și Asia trece prin cablurile de pe fundul Mării Roșii, conform estimărilor firmei de cercetare TeleGeography. Companii gigant precum Amazon, Microsoft și Google au investit miliarde de dolari în centre de date de tip cloud amplasate în statele din Golf, iar acestea depind în totalitate de conexiunile de internet submarine.

Cablurile pot fi tăiate foarte ușor cu ajutorul ancorelor, dar repararea acestora, în cazul unui sabotaj, este anevoioasă deoarece navele specializate în repararea lor nu pot opera în zone de război. Drept urmare, o eventuală întrerupere ar putea lăsa regiuni întregi fără conexiune stabilă timp de săptămâni sau chiar luni.

Spre exemplu, trei cabluri au fost avariate în februarie 2024 de ancora unei nave de marfă atacate de rebelii Houthi. La acel moment, reparațiile au durat luni de zile. De asemenea, în septembrie 2025, două cabluri au fost tăiate lângă Jeddah, un oraș-port al Arabiei Saudite din Marea Roșie, ceea ce a dus la încetinirea accesului la internet în Orientul Mijlociu și Asia de Sud.