Incident straniu la bordul unui zbor Corendon Airlines. Aparatura de bord s-a defectat și a transmis în mod eronat că avionul este deturnat

Un avion de pasageri care aparține companiei Corendon Airlines a fost escortat de avioane de vânătoare pe aeroportul din Nürnberg după ce aparatura de la bordul aeronavei a transmis, în mod eronat, codul „7500”, ceea ce semnalează un caz de deturnare.

În jurul orei prânzului, aeroportul din Nürnberg a fost închis temporar după ce zborul XR456 al companiei Corendon Airlines, care efectua o cursă din Corfu către Germania, a emis, în timp ce se afla în spațiul aerian al Croației, codul de securitate „Squawk 7500”, semnalul internațional pentru deturnarea aeronavei.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Situația a devenit critică deoarece, imediat după emiterea codului, pilotul nu a mai putut fi contactat prin radio timp de câteva minute, ceea ce a determinat autoritățile să suspecteze cel mai sumbru scenariu. Astfel, Forțele Aeriene Germane au activat procedura de urgență și au ridicat de la sol avioanele de vânătoare Eurofighter pentru a intercepta și escorta avionul de pasageri până la aterizare.

Aeroportul Albrecht Dürer din Nürnberg a fost complet blocat și izolat de forțele de poliție, iar zborurile au fost suspendate temporar, ceea ce a generat întârzieri și devierea altor avioane către aeroporturi din Praga și Köln.

Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Nürnberg la ora locală 12:16, iar după verificări amănunțite ale trupelor speciale s-a confirmat că alarma a fost una falsă. Corendon Airlines a emis ulterior un comunicat în care a clarificat că transmiterea codului „7500” și pierderea temporară a comunicațiilor au fost cauzate exclusiv de o defecțiune tehnică de scurtă durată a sistemului radio de bord. Cu toate acestea, autoritățile germane continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate dinamica erorii.

Noaptea trecută, activitatea aeroportului din Nürnberg a fost deja perturbată din cauza unei posibile apariții a unei drone suspecte. Trei piloți, independent unul de celălalt, au raportat între orele 2 și 4 dimineața că au văzut un obiect necunoscut în timpul decolării sau aterizării, care semăna cu o dronă. Poliția a organizat o operațiune de căutare cu ajutorul unui elicopter, însă nu a reușit să găsească presupusa dronă.