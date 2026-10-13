Un oficial al Kremlinului dezvăluie cât a plătit UE pentru petrolul și gazele rusești de la începutul războiului din Ucraina. Sute de miliarde de dolari au ajuns în vistieria Rusiei

După ce Donald Trump a publicat pe Truth Social un mesaj în care justifica acordul petrolier cu Rusia prin faptul că Uniunea Europeană a procedat în mod similar în trecut, un oficial rus a dat publicității, marți, valoarea totală a tranzacțiilor cu gaze și petrol efectuate între Europa și Rusia de la începutul războiului din Ucraina.

Președintele american a provocat un val de critici la nivel internațional după ce a anunțat semnarea unui acord cu Vladimir Putin pentru importul imediat de 300.000 de tone de motorină din Rusia, cu perspectiva extinderii acestor volume. Pentru a-și apăra decizia, Trump a atacat pe Truth Social Uniunea Europeană, pe care a acuzat-o de ipocrizie. Președintele american a precizat că, în timp ce europenii îi critică decizia de a aduce combustibil ieftin pentru cetățenii săi, UE însăși a pompat sute de miliarde de dolari în vistieria Kremlinului din aceleași motive.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În sprijinul lui Donald Trump a venit și vicepremierul Aleksandr Novak, responsabil cu sectorul energetic rus, care a precizat marți că, de la declanșarea invaziei în Ucraina în anul 2022 și până în prezent, Uniunea Europeană a achiziționat hidrocarburi din Rusia în valoare totală de peste 320 de miliarde de dolari. Mai mult, doar în primele nouă luni ale acestui an, țările europene au achiziționat petrol și gaze rusești în valoare de 21,3 miliarde de dolari, demonstrând că resursele Rusiei continuă să ajungă în Europa prin diverse derogări sau rute ocolitoare.

„Potrivit Departamentului Energiei, … cifra este semnificativ mai mare chiar și decât cele 250 de miliarde de dolari menționate de colegii americani. Această cifră se ridică la 320,7 miliarde de dolari pentru perioada 2022-prezent. Acesta este volumul de aprovizionare cu energie a Uniunii Europene. Dacă vorbim despre 2026, atunci în doar nouă luni, potrivit Departamentului Energiei, resurse energetice în valoare de 21,3 miliarde de dolari au fost deja furnizate Europei”, a precizat Aleksandr Novak.

În ciuda sancțiunilor impuse Rusiei, petrolul și gazele continuă să fie furnizate către anumite destinații pentru care s-au făcut excepții.

„Rusia, ca furnizor de încredere, care a îndeplinit întotdeauna contractele semnate, continuă să își îndeplinească contractele. Nu este vina noastră că exporturile UE s-au schimbat semnificativ în ultimii ani. Dar noi furnizăm ceea ce își doresc colegii noștri europeni. Ne-am concentrat deja majoritatea exporturilor noastre pe piețele în creștere din Asia-Pacific. Și astăzi, principalii noștri parteneri sunt țările din Asia-Pacific”, a continuat Novak.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și alți lideri europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz, au criticat vehement înțelegerea dintre Vladimir Putin și Donald Trump și au avertizat că suspendarea de facto a sancțiunilor americane oferă Kremlinului venituri suplimentare pentru a-și finanța războiul.