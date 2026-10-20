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Iranul a amânat intenționat negocierile de pace cu SUA ca să nu-i ofere lui Trump o victorie politică înainte de alegerile pentru Congres

Iranul a amânat intenționat negocierile de pace cu SUA ca să nu-i ofere lui Trump o victorie politică înainte de alegerile pentru Congres
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Iranul a prelungit în mod intenționat discuțiile de pace cu Statele Unite pentru a încerca să-l slăbească politic pe Donald Trump înaintea alegerilor intermediare din luna noiembrie, în timp ce temerile privind o nouă acțiune militară și neîncrederea profundă față de Washington au întărit reticența Teheranului de a ajunge rapid la un acord de pace pentru a pune capăt războiului, relatează Reuters.

Trei oficiali iranieni, care au vorbit sub condiția anonimatului, au precizat că Teheranul este convins că președintele american este gata să recurgă la noi atacuri pentru a depăși impasul din războiul care durează de mai bine de opt luni.

„Iranul se pregătește pentru noi atacuri israeliene și americane, nu pentru un acord cu America pentru a pune capăt războiului”, a declarat unul dintre oficiali. „Establishmentul clerical este hotărât să nu-i ofere lui Trump o victorie politică”.

Războiul împotriva Iranului, care a început în luna februarie, a contribuit la scăderea ratei de aprobare a lui Trump la un minim istoric, în timp ce sondajele sugerează că americanii îngrijorați de prețurile ridicate la benzină și motorină vor pedepsi Partidul Republican în alegerile pentru Congres din 3 noiembrie.

Trump a declarat în repetate rânduri că se așteaptă ca prețurile petrolului să scadă după alegeri, dar nu a oferit un plan detaliat pentru a pune capăt războiului și a redeschide Strâmtoarea Hormuz, o rută vitală de transport energetic la nivel mondial, închisă practic de Iran de la începutul războiului.

Atacurile iraniene, atât cele puse în practică, cât și cele anunțate dar nerealizate, au redus traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz la minimum, în timp ce blocada marină și sancțiunile comerciale ale SUA au tăiat veniturile Iranului din exporturile de petrol și au exacerbat problemele economice interne tot mai mari.

Oficialii iranieni au declarat că, având în vedere că Teheranul refuză să facă concesii despre care consideră că l-ar putea avantaja politic pe Trump, există puține șanse de un progres înainte de alegeri.

Strategia Iranului de a menține negocierile în desfășurare fără a se grăbi spre un acord are un cost. De asemenea, incertitudinea prelungită apasă asupra economiei deja paralizate a Iranului și epuizează răbdarea publicului. Mii de oameni au fost uciși la începutul anului, când forțele de securitate au înăbușit protestele antiguvernamentale în spirală.

Inflația anuală a atins 73,6% în septembrie, potrivit Centrului Statistic al Iranului, iar rialul a scăzut cu aproape 35% față de dolar de când Washingtonul a reaplicat blocada navală în iulie.

Exporturile de țiței maritim ale Iranului au scăzut la zero în a doua săptămână a lunii septembrie, față de o medie pe 14 zile de 230.000 de barili pe zi la începutul lunii și au rămas la această valoare și la 5 octombrie, potrivit platformei de informații energetice Vortexa.

Însă neîncrederea conducerii față de Washington se extinde dincolo de conflictul actual și vizează preocupări existențiale. Iranul consideră că SUA au încălcat în mod repetat acordurile chiar și atunci când Teheranul și-a respectat angajamentele, lăsând puțină încredere că un acord cuprinzător va dăinui.

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