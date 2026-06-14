Un atac cu drone asupra nordului Israelului de către gruparea Hezbollah a declanșat duminică o reacție în lanț. În replică, israelienii au lovit ținte ale grupării teroriste din Beirut, drept represalii, iar Iranul a amenințat ulterior că va riposta, chiar în clipa în care este anunțată semnarea armistițiului cu Statele Unite, relatează Axios.

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu vine cu câteva ore înainte ca SUA și Iranul să semneze un acord de pace pentru a pune capăt războiului. În aceste condiții, atacul Israelului ar putea zădărnici încheierea păcii între Washington și Teheran. Săptămâna trecută, un atac similar a provocat atacuri reciproce între iranieni și israelieni.

Oficiali de la Tel Aviv și americani spun că armata israeliană a anunțat Comandamentul Central al SUA cu puțin timp înainte de atacul de la Beirut, dar nu este clar deocamdată dacă Donald Trump a dat undă verde acestui atac.

Pe ultima sută de metri, negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a semnalat că aceste acțiuni ar putea submina pacea cu SUA.