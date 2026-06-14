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Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta

Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
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Un atac cu drone asupra nordului Israelului de către gruparea Hezbollah a declanșat duminică o reacție în lanț. În replică, israelienii au lovit ținte ale grupării teroriste din Beirut, drept represalii, iar Iranul a amenințat ulterior că va riposta, chiar în clipa în care este anunțată semnarea armistițiului cu Statele Unite, relatează Axios.

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu vine cu câteva ore înainte ca SUA și Iranul să semneze un acord de pace pentru a pune capăt războiului. În aceste condiții, atacul Israelului ar putea zădărnici încheierea păcii între Washington și Teheran. Săptămâna trecută, un atac similar a provocat atacuri reciproce între iranieni și israelieni.

Oficiali de la Tel Aviv și americani spun că armata israeliană a anunțat Comandamentul Central al SUA cu puțin timp înainte de atacul de la Beirut, dar nu este clar deocamdată dacă Donald Trump a dat undă verde acestui atac.

Pe ultima sută de metri, negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a semnalat că aceste acțiuni ar putea submina pacea cu SUA.

„Agresiunea sionistă asupra Dahieh a demonstrat încă o dată că America fie nu are voința, fie capacitatea de a-și îndeplini obligațiile. Nu poți obține concesii dând undă verde regimului [Israelului]. Rutina polițistului bun, polițistului rău a devenit veche. Dacă nu ai voința sau capacitatea de a-ți îndeplini angajamentele, atunci nu există nicio bază pentru a vorbi despre continuarea pe această cale”, a declarat Ghalibaf, care este și președintele parlamentului Iranului.

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