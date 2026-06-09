Iranul rămâne fără bilete pentru suporteri cu doar câteva zile înainte de începerea Cupei Mondiale

Federația Iraniană de Fotbal (FFIRI) a anunțat, marți, că i-a fost retrasă cota de bilete pentru Cupa Mondială, cu doar câteva zile înainte de începerea turneului. Potrivit sursei citate, acest lucru îi afectează pe suporterii care își făcuseră deja planuri de călătorie să asiste la meciurile echipei lor.

„Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că mulți suporteri iranieni de fotbal, bazându-se pe procedura anunțată oficial, își făcuseră deja planurile necesare pentru a asista la meciuri”, a adăugat FFIRI într-o declarație, relatează Reuters.

Sursa citată spune că Statele Unite au revocat alocarea, acuzând-o pe co-gazdă că a obstrucționat prezența susținătorilor iranieni sub umbra unei dispute diplomatice acerbe.

Statele Unite au pus Iranului o serie de obstacole birocratice în cadrul acestui eveniment fotbalistic mondial, printre care refuzul de a elibera vize pentru o parte din personalul de sprijin al echipei, întrucât cele două țări se află, de fapt, în stare de război de la atacul din 28 februarie asupra Iranului, mai scrie Al Jazerra.

Federația iraniană de fotbal a declarat că regulamentul FIFA prevede alocarea unui procent de 8% din bilete pentru fiecare meci, acestea fiind distribuite federațiilor participante pentru a fi puse la dispoziția suporterilor lor prin canalele oficiale.

Conform comunicatului, FFIRI începuse deja vânzarea biletelor pentru meciurile din faza grupelor împotriva Noii Zeelande, Belgiei și Egiptului – toate urmând să se desfășoare în SUA – după ce a primit cota alocată, iar unii suporteri își făcuseră deja aranjamentele necesare.

„Cu toate acestea, printr-o decizie neașteptată, alocarea acordată Federației Iraniene de Fotbal a fost retrasă, iar în circumstanțele actuale, federația nu este în măsură să pună la dispoziția suporterilor echipei naționale nici măcar un singur bilet”, se precizează în comunicat.

FFIRI a calificat această măsură drept „contrară spiritului care stă la baza competițiilor internaționale și principiului egalității între țările participante”.

Plângerea privind biletele reprezintă cea mai recentă controversă legată de participarea Iranului la Cupa Mondială. Aceasta vine în urma problemelor legate de vize care, potrivit Teheranului, au împiedicat aproximativ 15 membri ai personalului administrativ și de conducere din delegația sa să intre în Statele Unite. Creșterea tensiunilor a determinat, de asemenea, Iranul să anunțe că își mută baza de antrenament pentru Cupa Mondială în orașul Tijuana, situat la granița cu Mexicul, în locul orașului Tucson din statul american Arizona, așa cum fusese planificat inițial.

Primul meci al Iranului va fi împotriva Noii Zeelande la Los Angeles pe 15 iunie, urmând să întâlnească Belgia în același oraș pe 21 iunie și Egiptul la Seattle pe 26 iunie.

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