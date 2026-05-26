Prima pagină » Știri externe » Trump a început construcția arenei UFC lângă Casa Albă, unde se vor organiza lupte în cușcă chiar de ziua președintelui american

Trump a început construcția arenei UFC lângă Casa Albă, unde se vor organiza lupte în cușcă chiar de ziua președintelui american

Trump a început construcția arenei UFC lângă Casa Albă, unde se vor organiza lupte în cușcă chiar de ziua președintelui american
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Donald Trump plănuiește să-și celebreze ziua de naștere nu doar printr-o petrecere sub așteptările președintelui (Sala de Bal fiind încă în construcție), ci și prin organizarea unei lupte în cușcă la care vor participa până la 5.000 de spectatori.

Casa Albă a publicat mai multe imagini cu arena UFC aflat în curs de construcție.Președintele este împătimit după MMA și WWE. În urmă cu două decenii, el a luat parte personal la „Bătălia Miliardarilor” în WrestleMania 23.

Câteva imagini cu șantierul au fost date publicității de luni, unde lucrătorii au ansamblat structura pentru arena în formă de octogon, cu aproximativ 5.000 de locuri.

Primul eveniment sportiv organizat de Casa Albă, din istorie

Pe 14 iunie 2026 este programat să aibă loc primul eveniment sportiv în fața Casei Albe din istoria Statelor Unite.

Alți 100.000 de spectatori vor putea urmări meciurile gratuit mai departe,  pe ecranele gigantice montate în zona Ellipse de lângă Casa Albă.

Meciurile UFC vor fi organizate nu doar cu ocazia zilei aniversare a președintelui, dar și pentru a comemora 250 de ani de la proclamarea independenței SUA în 1776 față de Imperiul Britanic.

„Nu se va mai întâmpla niciodată. Nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Și vor fi cei mai buni luptători. Totul se va desfășura chiar în fața Casei Albe.”, a spus Trump reporterilor.

Trump are de organizat trei evenimente: serbarea octogenarului , Ziua Independenței și Cupa Mondială

Pe 14 iunie, Trump împlinește 80 de ani, devenind al doilea președinte octogenar din istoria SUA.

Pe 11 iunie, cu 3 zile înainte de ziua sa, Trump va inaugura începutul Campionatului Mondial de Fotbal, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Pe 4 iulie, de Ziua Independenței, este de așteptat ca Trump să organizeze festivități grandioase.

Iar pe 19 iulie, Trump ar putea asista la finala Campionatului Mondial de Fotbal și la înmânarea trofeului echipei câștigătoare. Meciul final va fi disputat pe stadionul MetLife din New Jersey.

Sursa Foto: X/White House

Autorul recomandă: Cuba, o capcană mai mare decât Iran. Cât de greu i-ar putea fi lui Trump să reclădească economia cubaneză după 7 decenii de comunism

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor
21:17
Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor
FLASH NEWS Ucraina s-a pregătit de un război cu Belarusul. Primele 500 de ținte au fost luate deja în vizor
21:04
Ucraina s-a pregătit de un război cu Belarusul. Primele 500 de ținte au fost luate deja în vizor
FLASH NEWS Trump se declară sănătos tun în urma vizitei medicale. Ce suspiciuni au apărut în ultimul timp cu privire la sănătatea președintelui SUA
20:42
Trump se declară sănătos tun în urma vizitei medicale. Ce suspiciuni au apărut în ultimul timp cu privire la sănătatea președintelui SUA
CONTROVERSĂ Acțiunile Ferrari s-au prăbușit după anunțul noului model electric. Piața a reacționat negativ la premiera producătorului italian
19:45
Acțiunile Ferrari s-au prăbușit după anunțul noului model electric. Piața a reacționat negativ la premiera producătorului italian
FLASH NEWS Președintele Belarusului spune că îi este „groază” de ideea unirii Republicii Moldova cu România. Ce i-a mai spus Lukașenko lui Igor Dodon
19:02
Președintele Belarusului spune că îi este „groază” de ideea unirii Republicii Moldova cu România. Ce i-a mai spus Lukașenko lui Igor Dodon
ECONOMIE Summitul Quad de la New Delhi: Ce măsuri economice au convenit Marco Rubio și cu miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei și Japoniei
18:53
Summitul Quad de la New Delhi: Ce măsuri economice au convenit Marco Rubio și cu miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei și Japoniei
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru l-a dat de gol pe Gigi Becali: Cum să te întrebe cineva și să spui așa cu neruşinare că nu știi?
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
FT: Salariile reale încep să scadă în toate marile țări dezvoltate. Care este perspectiva
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții Storianei, angajata salonului de înfrumusețare din Timișoara care a murit subit. Colegii săi sunt îndurerați
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Psihologii explică de ce oamenii simt nevoia să se filmeze și să-și facă poze în continuu
METEO Meteorologii 3bmeteo avertizează asupra valului de caniculă care va „topi” Europa. Panică în Italia: 36 de grade Celsius: Cât va dura?
21:15
Meteorologii 3bmeteo avertizează asupra valului de caniculă care va „topi” Europa. Panică în Italia: 36 de grade Celsius: Cât va dura?
DECIZIE Aleșii, obligați să declare cu cine se întâlnesc la Parlament, pentru a discuta proiectele de legi
20:51
Aleșii, obligați să declare cu cine se întâlnesc la Parlament, pentru a discuta proiectele de legi
EXCLUSIV O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile
20:44
O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile
POLITICĂ Sectorul 4 a votat. Donald Trump câștigă detașat în fața Maiei Sandu. O tarla din parcul Arghezi va purta numele actualului președinte SUA
20:41
Sectorul 4 a votat. Donald Trump câștigă detașat în fața Maiei Sandu. O tarla din parcul Arghezi va purta numele actualului președinte SUA
IT&C Nu uita să-ți închizi telefonul o dată pe săptămână. Recomandarea nu ține de baterie sau spațiul de stocare
20:39
Nu uita să-ți închizi telefonul o dată pe săptămână. Recomandarea nu ține de baterie sau spațiul de stocare
FLASH NEWS Dexonline a generat o adevărată controversă. Cuvântul zilei: „cretinism” sau „creștinism”? Plângere penală și reacția BOR
20:21
Dexonline a generat o adevărată controversă. Cuvântul zilei: „cretinism” sau „creștinism”? Plângere penală și reacția BOR

Cele mai noi

Trimite acest link pe