Trump a început construcția arenei UFC lângă Casa Albă, unde se vor organiza lupte în cușcă chiar de ziua președintelui american

Donald Trump plănuiește să-și celebreze ziua de naștere nu doar printr-o petrecere sub așteptările președintelui (Sala de Bal fiind încă în construcție), ci și prin organizarea unei lupte în cușcă la care vor participa până la 5.000 de spectatori.

Casa Albă a publicat mai multe imagini cu arena UFC aflat în curs de construcție.Președintele este împătimit după MMA și WWE. În urmă cu două decenii, el a luat parte personal la „Bătălia Miliardarilor” în WrestleMania 23.

Câteva imagini cu șantierul au fost date publicității de luni, unde lucrătorii au ansamblat structura pentru arena în formă de octogon, cu aproximativ 5.000 de locuri.

Primul eveniment sportiv organizat de Casa Albă, din istorie

Pe 14 iunie 2026 este programat să aibă loc primul eveniment sportiv în fața Casei Albe din istoria Statelor Unite.

Alți 100.000 de spectatori vor putea urmări meciurile gratuit mai departe, pe ecranele gigantice montate în zona Ellipse de lângă Casa Albă.

Meciurile UFC vor fi organizate nu doar cu ocazia zilei aniversare a președintelui, dar și pentru a comemora 250 de ani de la proclamarea independenței SUA în 1776 față de Imperiul Britanic.

„Nu se va mai întâmpla niciodată. Nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Și vor fi cei mai buni luptători. Totul se va desfășura chiar în fața Casei Albe.”, a spus Trump reporterilor.

Trump are de organizat trei evenimente: serbarea octogenarului , Ziua Independenței și Cupa Mondială

Pe 14 iunie, Trump împlinește 80 de ani, devenind al doilea președinte octogenar din istoria SUA.

Pe 11 iunie, cu 3 zile înainte de ziua sa, Trump va inaugura începutul Campionatului Mondial de Fotbal, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Pe 4 iulie, de Ziua Independenței, este de așteptat ca Trump să organizeze festivități grandioase.

Iar pe 19 iulie, Trump ar putea asista la finala Campionatului Mondial de Fotbal și la înmânarea trofeului echipei câștigătoare. Meciul final va fi disputat pe stadionul MetLife din New Jersey.

Sursa Foto: X/White House

