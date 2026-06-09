Israelul cere evacuarea imediată a orașului Tir înaintea unor noi bombardamente

Armata israeliană a emis marți un ordin de evacuare pentru locuitorii orașului Tir, unul dintre cele mai importante centre urbane din sudul Libanului, avertizând că urmează noi atacuri asupra unor obiective despre care susține că sunt legate de Hezbollah.

Israelul, ordin de evacuare pentru întregul oraș

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru limba arabă, Avichay Adraee, a transmis un avertisment adresat locuitorilor din Tir, inclusiv celor din cartierul creștin, din taberele de refugiați și din zonele învecinate.

„Avertisment urgent pentru locuitorii orașului Tir, inclusiv cartierul creștin, taberele și cartierele înconjurătoare”, a scris oficialul israelian, cerând populației să evacueze imediat zona și să se deplaseze spre nord, dincolo de râul Zahrani.

Potrivit armatei israeliene, operațiunea este justificată de presupuse încălcări ale acordului de încetare a focului de către Hezbollah și de amenințările pe care gruparea le-ar reprezenta pentru teritoriul israelian.

Criza umanitară se adâncește

Ordinul de evacuare se adaugă unei serii de măsuri similare care au afectat deja sute de mii de oameni în sudul Libanului. Potrivit estimărilor, peste un milion de persoane au fost strămutate de conflictul dintre Israel și Hezbollah.

Numeroși locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele în grabă, având acces limitat la adăpost, alimente, servicii medicale și alte resurse esențiale. Organizațiile umanitare avertizează că situația refugiaților și a persoanelor strămutate continuă să se deterioreze.

Israelul își justifică operațiunile prin amenințarea Hezbollah

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) susțin că acțiunile militare au ca scop eliminarea amenințării reprezentate de Hezbollah la adresa comunităților din nordul Israelului.

În cadrul acestor operațiuni, armata israeliană a desfășurat atacuri asupra unor localități din sudul Libanului și a efectuat demolări de locuințe în zone considerate de interes militar.

De cealaltă parte, autoritățile libaneze și organizațiile pentru drepturile omului au raportat în repetate rânduri victime civile și distrugeri ale infrastructurii civile în urma bombardamentelor.

Cel puțin opt morți într-un atac asupra orașului Tir

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că un atac aerian israelian lansat asupra orașului Tir înainte de emiterea ordinului de evacuare a provocat moartea a cel puțin opt persoane și rănirea altor 32.

Autoritățile au precizat că bilanțul este provizoriu și ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție continuă operațiunile în zonele afectate.

Agenția Națională de Știri din Liban (NNA) a relatat despre bombardament cu puțin timp înainte ca armata israeliană să transmită avertismentul de evacuare pentru întregul oraș și localitățile din jur.

Tensiunile regionale rămân ridicate

Conflictul continuă să alimenteze tensiunile din Orientul Mijlociu. Iranul, principalul susținător al Hezbollah, a declarat în repetate rânduri că o eventuală înțelegere cu Statele Unite nu poate fi luată în calcul atât timp cât atacurile israeliene asupra Libanului continuă.

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