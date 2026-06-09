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Papa Leon a strâns aproape 80.000 de credincioși pe stadionul Bernabéu din Madrid

Melania Agiu
Papa Leon a strâns aproape 80.000 de credincioși pe stadionul Bernabéu din Madrid
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Sursă foto: Archidiócesis de Madrid
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Celebrul stadion de fotbal Bernabéu din Madrid, care de obicei este plin ochi de suporteri ai clubului Real Madrid, a răsunat, seara trecută, în timp ce aproximativ 80.000 de catolici s-au rugat împreună cu Papa Leon al XIV-lea.

„Priviți Biserica, dragi frați și surori! Priviți muzica Evangheliei, cu ritmul ei captivant”, a spus papa mulțimii, care a strigat, în repetate rânduri, „Papa Leon!” și „Olé, olé, olé!”

Într-un moment spontan de la începutul discursului său, Papa Leon a glumit: „Cred că, pentru un jucător, a marca un gol pe acest stadion reprezintă un moment de referință în viață. Dar… astăzi, Biserica din Madrid a marcat un gol extraordinar, care va rămâne în istorie!”

Papa Leo, al cărui nume de botez este Robert Prevost, și-a dezvăluit admirația pentru echipa gazdă cu câteva zile înainte, când un jurnalist aflat în avionul papal l-a întrebat dacă ține cu Real Madrid sau cu rivala sa, Barcelona. „Papa ține cu toate echipele”, a răspuns el. „Dar Prevost ține cu Real Madrid.”

Seara trecută, chiar înainte de a ieși în fața mulțimii, Suveranul Pontif a fost primit de președintele clubului, Florentino Perez. Acesta i-a oferit un tricou personalizat inscripționat cu numele civil al Pontifului, dar și o miniatură a arenei.

În discursul său, Papa i-a îndemnat pe catolicii din Madrid să „mărturisească Evanghelia în capitala unei mari țări europene”. El a afirmat că există „o relație specială între Biserică și un oraș”, subliniind necesitatea de a propovădui Evanghelia într-un mediu urban pentru a „ajunge la inima orașului”.

După discursul său, Papa Leon a îndemnat mulțimea să rostească împreună rugăciunea Tatăl nostru, înainte de a-și da binecuvântarea apostolică.

„Fiți, pentru toți, ca o Biblie deschisă: Cuvântul lui Dumnezeu să se regăsească pe chipurile voastre și în viețile voastre”, a spus Suveranul Pontif.

Pe 9 iunie, Papa Leo urmează să se deplaseze la Barcelona, înainte de a-și continua călătoria spre Insulele Canare pe 11 iunie.

Sursă galerie foto: Archidiócesis de Madrid

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