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JD Vance își amână vizita în Elveția. Negocierile SUA-Iran intră într-o nouă fază incertă: „Discuții tehnice nu au fost finalizate”

Ionuț Stan
JD Vance își amână vizita în Elveția. Negocierile SUA-Iran intră într-o nouă fază incertă: „Discuții tehnice nu au fost finalizate”
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JD Vance - Foto: Mediafax foto
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Vicepreședintele american JD Vance și-a amânat deplasarea în Elveția pentru discuțiile privind acordul dintre SUA și Iran. Decizia surprinzătoare alimentează incertitudinea asupra calendarului negocierilor tehnice care ar trebui să ducă la finalizarea înțelegerii susținute de președintele Donald Trump.

La doar câteva zile după ce oficialii americani vorbeau despre o ceremonie de semnare a acordului dintre Statele Unite și Iran în Elveția, planurile diplomatice au fost schimbate în ultimul moment. Casa Albă a confirmat că vicepreședintele JD Vance și-a amânat călătoria, iar data noilor discuții nu a fost încă stabilită, scrie The New York Times.

Vicepreședintele SUA – JD Vance | Foto – Mediafax

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru negocierile dintre Washington și Teheran, considerate esențiale pentru consolidarea acordului preliminar care ar urma să pună capăt conflictului și să deschidă calea către o nouă etapă a relațiilor dintre cele două state.

Casa Albă confirmă amânarea deplasării lui JD Vance

În cursul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, JD Vance a declarat că intenționa să ajungă în Elveția, însă nu putea preciza momentul exact al deplasării.

„Planul era să merg în Elveția”, a declarat JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite, adăugând că nu știa „exact când” ar urma să se întâmple acest lucru.

Oficialul american a precizat că administrația de la Washington se așteaptă ca discuțiile tehnice să înceapă în cursul acestui weekend, însă a avertizat că situația poate evolua rapid și că programul rămâne flexibil.

La scurt timp după aceste declarații, Casa Albă a confirmat oficial că deplasarea a fost anulată temporar.

„Planurile pentru viitoarele discuții tehnice nu au fost finalizate, iar delegația americană s-a pregătit să plece cu prima ocazie. Însă logistica pentru aceste negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă. Pentru moment, vicepreședintele nu va pleca în această seară”, se arată în comunicatul de la Casa Albă.

JD Vance - Foto: Mediafax foto

JD Vance – Foto: Mediafax foto

Administrația americană a subliniat că rămâne pregătită pentru continuarea negocierilor și că așteaptă începerea discuțiilor tehnice „cât mai curând posibil”.

Iranul anunță semnarea digitală a memorandumului

Schimbarea de plan a venit după ce Ministerul de Externe al Iranului a anunțat că președintele iranian a semnat în format digital memorandumul de înțelegere dintre Teheran și Washington.

Foto: X/irna images/Ahmad Moeini Jam

Foto: X/irna images/Ahmad Moeini Jam

Potrivit informațiilor publicate de presa de stat iraniană, ceremonia oficială de semnare programată în Elveția a fost anulată, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind formatul și calendarul viitoarelor negocieri.

În paralel, președintele Donald Trump a semnat documentul pentru a doua oară miercuri seară, la Palatul de la Versailles, înainte de a pleca din Franța după summitul G7. Liderul de la Casa Albă revenise în Statele Unite în primele ore ale dimineții de joi.

Sursa video – X/@DD_Geopolitics

JD Vance urma să conducă delegația americană în etapa finală a negocierilor cu Iranul. Totuși, acordul continuă să fie contestat de o parte a criticilor administrației, care susțin că înțelegerea oferă concesii importante Teheranului fără a garanta îndeplinirea tuturor obiectivelor strategice stabilite de președintele Donald Trump la începutul conflictului.

Casa Albă insistă că procesul diplomatic continuă și că următoarea rundă de negocieri tehnice va avea loc imediat ce detaliile logistice vor fi stabilite.

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