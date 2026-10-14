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Directorul FBI Kash Patel a ajuns la Moscova într-o vizită controversată. Senatorii americani și proprii angajați l-au sfătuit să nu facă deplasarea

Directorul FBI Kash Patel a ajuns la Moscova într-o vizită controversată. Senatorii americani și proprii angajați l-au sfătuit să nu facă deplasarea
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Directorul FBI, Kash Patel, a sosit miercuri în Rusia pentru o vizită oficială de două zile la Moscova și Sankt Petersburg. Această vizită reprezintă prima deplasare a unui director în exercițiu al FBI în Rusia din 2013 și este marcată de un caracter controversat și o agendă politică clasificată.

În anul 2013, Robert Mueller a vizitat Moscova pentru a discuta despre cooperarea în lupta împotriva terorismului între Rusia și SUA.

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Agenții FBI lucrează zi și noapte pentru a combate o listă lungă de amenințări care sunt inițiate de Rusia, precum spionaj, atacuri cibernetice, campanii de influență, dezinformare și infiltrare în instituțiile americane. Prin urmare, când a apărut vestea vizitei de la Moscova a directorului FBI, cu doar trei săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, mulți angajați ai serviciului federal au rămas nedumeriți.

Oficiali FBI actuali și foști au pus la cale o campanie discretă pentru a îndemna conducerea să anuleze călătoria. Deoarece nu au primit niciun răspuns de la Kash Patel, aceștia și-au îndreptat îngrijorările către Congresul american. Cu toate acestea, toate eforturile de a-l împiedica pe șeful FBI să ajungă la Moscova au eșuat.

Potrivit corespondentului MS NOW, Ken Dilanian, scopul călătoriei lui Patel rămâne necunoscut. Jurnalistul a subliniat că această călătorie stârnește îngrijorări în rândul experților americani în contrainformații deoarece serviciile secrete rusești ar putea încerca să-l supravegheze pe Patel, să obțină acces la dispozitivele sale electronice sau să exercite influență asupra lui.

Postul de televiziune american MS NOW a relatat că Patel și-a exprimat anterior disponibilitatea de a coopera cu Rusia în anumite domenii, în special în combaterea fraudei.

De asemenea, vizita lui Patel are loc după o conversație recentă între Donald Trump și dictatorul rus Vladimir Putin, în urma căreia președintele SUA a anunțat reluarea importurilor de petrol rusesc.

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