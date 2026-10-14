Donald Trump se confruntă cu o rebeliune în propriul partid. Un grup de senatori republicani se opune acordului cu Putin pentru importul de motorină rusească

Donald Trump se confruntă cu opoziție chiar în propriile rânduri, la doar trei săptămâni distanță de alegerile pentru Congres. Șase senatori republicani se opun deschis președintelui american și acordului său cu Vladimir Putin pentru importul de motorină rusească. Împreună cu șase senatori democrați, aceștia îi cer lui Trump să anuleze acordul.

„Permiterea Moscovei să vândă liber combustibil diesel rusesc pe piețele mondiale dăunează intereselor de securitate națională ale SUA și este o trădare a poporului ucrainean. Acest acord este un cadou pentru adversarul nostru și o trădare a aliaților noștri. Trebuie anulat”, au menționat cei doisprezece senatori într-o scrisoare adresată lui Trump.

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Printre aceștia se numără politicieni foarte influenți, precum Mitch McConnell, care a condus republicanii în Senat timp de decenii, John Cornyn, senator din Texas din 2002 și membru al mai multor comitete importante, precum și Susan Collins, președinta Comitetului pentru Buget.

Drept răspuns, Trump a menționat că își păstrează decizia deoarece aceasta a fost „o afacere pentru întreaga lume”. Cei doisprezece senatori contrazic însă această afirmație și se așteaptă ca livrările suplimentare de motorină rusească pe piețele mondiale să aibă doar un impact „nesemnificativ” asupra prețurilor.

Recent, senatorul republican John Kennedy din Louisiana s-a opus, de asemenea, acordului diesel al lui Trump. Putin este „un măcelar al propriului popor și al oamenilor buni din Ucraina”, a declarat Kennedy. Fostul președinte al Comitetului pentru Afaceri Externe, Michael McCaul, a adăugat că relaxarea sancțiunilor petroliere nu va face decât să finanțeze mașina de război a lui Putin.

Rebeliune înaintea alegerilor

Rebeliunea republicanilor are loc într-un moment crucial, cu doar trei săptămâni înainte de alegerile cruciale de pe 3 noiembrie, iar Trump pare să devină din ce în ce mai mult o problemă politică pentru republicani. Dacă republicanii vor pierde controlul asupra uneia sau ambelor camere ale Congresului, acest lucru i-ar putea complica lui Trump guvernarea țării în a doua jumătate a mandatului său prezidențial. Conform celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, nivelul de aprobare al președintelui în întreaga țară este acum de doar 32%. În același timp, în sondaje, democrații sunt în prezent înaintea republicanilor, cu un scor de 44% față de 37%. Conform unui studiu recent al Pew Research Center, situația este și mai sumbră pentru Trump: doar 30% dintre toți americanii sunt mulțumiți de modul în care își îndeplinește funcțiile, în timp ce 68% sunt nemulțumiți.

În aceste condiții, o parte dintre republicani se pare că doresc să se distanțeze de președinte. Drept urmare, în plină desfășurare a campaniei electorale, Trump trebuie să se apere acum nu doar de democrați, ci și de propriii membri de partid.