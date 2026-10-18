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Record absolut la Casa Albă. Ultima purtătoare de cuvânt a lui Trump a rezistat doar 5 zile în funcție. A plecat cu scandal, după o serie de gafe, declarații și momente care au scandalizat America

Record absolut la Casa Albă. Ultima purtătoare de cuvânt a lui Trump a rezistat doar 5 zile în funcție. A plecat cu scandal, după o serie de gafe, declarații și momente care au scandalizat America
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Katie Zacharia a rezistat doar cinci zile în funcția de purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump, înainte să plece din administrație. Un mandat atât de scurt, încât abia a avut timp să se acomodeze cu pupitrul conferințelor de presă. Mandatul ei a stârnit ironii în presa americană. Colac peste pupăză, aceasta ar fi mințit și legat de studii. Fosta purtătoare de cuânt a lui Donald Trump s-a prezentat drept avocat, dar aceasta nu a trecut de barou.

Aparițiile lui Katie Zacharia au fost criticate din cauza răspunsurilor ei

Katie Zacharia fusese numită în funcție pe 9 octombrie, iar marți, 13 octombrie, a susținut prima și singura sa conferință de presă la Casa Albă. Apariția ei a durat doar 14 minute și a fost criticată după ce a avut dificultăți în formularea răspunsurilor, ceea ce a pus sub semnul întrebării viitorul său la Casa Albă.

După răspunsurile vagi, a încheiat brusc conferința și le-a sugerat reporterilor că Donald Trump urma să plece cu elicopterul prezidențial Marine One și că își puteau adresa întrebările direct președintelui, pe peluza Casei Albe.

„De fapt, o să închei aici, pentru că președintele Trump se îndreaptă spre Marine One pentru călătoria noastră istorică în Alaska și îi putem pune toate întrebările acolo”, a declarat Katie Zacharia.

După prima ei conferință de presă, Trump a a declarat că noua lui purtătoare de cuvânt s-a descurcat „excelent”.

Interviul acordat joi, 15 octombrie, comentatorului conservator Sean Hannity, de la Fox News, nu a ajutat-o pe Katie Zacharia să își îmbunătățească imaginea. Discuția a fost una dificilă pentru purtătoarea de cuvânt, care a fost nevoită să răspundă întrebărilor despre prestația sa de la Casa Albă și experiența profesională.

Zacharia s-a prezentat drept avocat, dar nu promovat examenul de barou

Problemele pentru Zacharia nu s-au oprit la prestația de la conferința de presă. Parcursul său profesional a ajuns și el în centrul atenției, după ce s-a aflat că, deși a absolvit Facultatea de Drept, nu a promovat examenul de barou din California, necesar pentru a profesa ca avocat în acest stat. Informația a ridicat semne de întrebare după ce Zacharia s-a prezentat drept avocat, iar jurnaliștii au cerut explicații despre calificările sale.

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Întrebat despre viitorul purtătoarei de cuvânt, Trump a declarat că presa a tratat-o nedrept și a recunoscut că o sfătuise să se mai gândească dacă își dorește cu adevărat postul. Vineri, 16 octombrie, Zacharia a părăsit funcția, după numai cinci zile. Casa Albă nu a oferit o explicație oficială detaliată cu privire la plecarea sa.

Ironiile s-au ținut lanț de plecarea atât de rapidă a lui Katie Zacharia de la Casa Albă

Presa americană a comparat mandatul său cu cel al lui Anthony Scaramucci, fost director de comunicare al Casei Albe, care a rezistat 11 zile în timpul primului mandat al lui Trump, în 2017. Plecarea rapidă a lui Zacharia a readus în atenție instabilitatea unor funcții importante din administrația americană.

Publicația Los Angeles Times a ironizat situația și a scris că speră ca următorul purtător de cuvânt să reziste mai mult decât termenul de valabilitate al unui carton de lapte. Funcția, care presupune comunicarea pozițiilor președintelui și răspunsuri zilnice la întrebările presei, a fost ocupată în mod tradițional pe perioade mult mai lungi decât câteva zile.

Ultima purtătoare de cuvânt a lui Trump a demisionat la câteva luni după nașterea celui de-al doilea copil

Karoline Leavitt, fosta purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump, a ocupat această funcție de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui american până în august, când a demisionat, la câteva luni după nașterea celui de-al doilea copil.

În timpul mandatului, Leavitt s-a remarcat prin felul în care a apărat administrația Trump în fața presei, fără să facă gafe și păstrând o relație profesională cu jurnaliștii.

Experiența și prestația sa au ridicat așteptările de la Katie Zacharia, care avea un parcurs profesional mai scurt. Noua purtătoare de cuvânt nu a reușit însă să se ridice la nivelul predecesoarei sale, iar mandatul de numai cinci zile i-a lăsat foarte puțin timp pentru a-și demonstra capacitățile.

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