Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a cerut explicații publice în Parlamentul ucrainean (Rada Supremă) cu privire la destinația miliardelor alocate pentru apărarea antiaeriană și protecția infrastructurii critice a orașului.

În discursul ținut la tribuna Radei Supreme a Ucrainei pe 14 octombrie 2026, Vitali Klitschko a întrebat:

„Unde este apărarea antiaeriană pentru protejarea capitalei? Unde este apărarea obiectivelor «Ukrenergo» (Compania Națională de Energie)? Unde sunt miliardele alocate pentru asta?”, a întrebat primarul.

El a subliniat că întreprinderile de utilități publice funcționează în lipsă de personal, cu infrastructură avariată și restricții financiare.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit edilului, în ciuda acestor circumstanțe, orașul continuă să repare și să refacă obiectivele și să asigure funcționarea sistemelor critice.

„Autoritățile municipale depun toate eforturile pentru a asigura funcționarea capitalei în condițiile unor bombardamente intense. Dacă anul trecut au fost înregistrate 19 lovituri asupra instalațiilor de încălzire și de producere a energiei din capitală, în acest an numărul acestora a ajuns deja la aproape 50! Și, în tot acest timp, specialiștii au lucrat neîncetat, au reparat echipamentele și au pregătit instalațiile pentru iarnă. Și Kievul a rezistat. În condițiile lipsei de personal la întreprinderile de utilități și a întreruperii plăților. Se poate spune orice, mi se poate pune pe cap chiar și al treilea război mondial… Dar nu numai eu mă întreb: unde este apărarea antiaeriană pentru protejarea capitalei? Unde este protecția obiectivelor „Ukrenergo”? Unde sunt miliardele alocate pentru asta?”, a declarat Vitali Klitschko în parlamentul Ucrainei.

Primarul i-a informat pe deputații ucraineni despre modul în care capitala și-a consolidat sursele de energie de rezervă pe durata războiului pe scară largă.

„Kievul a pregătit aproape 700 de generatoare de diferite puteri pentru instalațiile de încălzire și alimentare cu apă. 70 de centrale termice mobile. Au fost deja construite 3 centrale electrice diesel, precum și o stație de captare a apei de rezervă. În prezent, „Kievvodokanal” dispune de 103 generatoare și așteaptă livrarea unor sisteme de mare putere pentru alimentarea cu apă, care sunt fabricate în străinătate special pentru Kiev.”, a explicat edilul. „Peste 6.000 de generatoare, invertoare și baterii au fost achiziționate pentru locuințe. Toate instituțiile de învățământ dispun de generatoare. Spitalele sunt dotate cu surse de rezervă și dispun de 480 de generatoare. 15 spitale dispun de foraje proprii, iar alte 6 sunt în curs de construcție. 11 unități medicale beneficiază de încălzire autonomă asigurată de propriile centrale termice. Până la sfârșitul anului, 21 de spitale vor dispune de acest tip de încălzire”, a declarat Vitali Klitschko.

În același timp, el a menționat că, în prezent, toate comunitățile se confruntă cu probleme din cauza blocării de către guvern a fondurilor din bugetele locale în pragul sezonului de încălzire.

Ce anunța Zelenski

Klitschko a răspuns astfel unor declarații făcute cu o zi înainte, pe 13 octombrie, de Volodimir Zelenski. Potrivit președintelui, Kievul „nu era cu adevărat pregătit” pentru iarnă.

„Fiecare locuitor al Kievului vede că orașul nu este cu adevărat pregătit. Acum, deja în octombrie, situația este, din păcate, mai rea decât în ​​iernile anterioare ale acestui război. Când electricitatea și apa sunt întrerupte din cauza unor atacuri izolate ale «shaheed-ilor». Există multe alte probleme, din păcate. În ceea ce privește adăposturile, pregătirea școlilor, construcția structurilor de protecție… Operațiunile de transport, pregătirea caselor din Kiev pentru iarnă… Kievul este în urma celorlalte regiuni ale noastre în implementarea planurilor de reziliență”, a spus Zelenski.

El a menționat, de asemenea, că sunt necesare „soluții”.

„Există propuneri solide, sunt recunoscător pentru asta. Voi organiza consultări suplimentare, întâlnirile sunt încă programate.”, a spus Zelenski adăugând că a vorbit deja cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai administrației locale, inclusiv cu fostul șef al SBU, Vasyl Malyuk, fostul șef al regiunii Zaporijia, Ivan Fedorov, primarul orașului Harkov, Ihor Terehov și alții.

O astfel de postare a dat naștere la speculații că președintele ucrainean fie încearcă să numească un șef puternic al administrației militare a orașului, fie va încerca cumva să-l înlăture pe Klitschko însuși din funcția de șef al administrației orașului Kiev.

Potrivit BBC Ukraine, astfel de încercări au existat deja în 2019, iar guvernul a aprobat chiar și demiterea lui Vitali Klitschko, însă președintele nu a emis un decret corespunzător la momentul respectiv.

Cum a început conflictul dintre cei doi oficiali

Conflictul politic dintre Volodimir Zelenski și Vitali Klitschko a început ca o rivalitate electorală în 2019 și s-a transformat, de-a lungul anilor, într-o dispută majoră privind controlul administrativ, utilizarea legii marțiale și gestionarea fondurilor în timp de război. Vitali Klitschko a fost un aliat apropiat al fostului președinte Petro Poroșenko, rivalul pe care Volodimir Zelenski l-a învins zdrobitor în alegerile prezidențiale din 2019.

Imediat după ce a devenit președinte, echipa lui Zelenski a încercat să preia controlul administrativ total asupra capitalei. Guvernul lui Zelenski a vrut să îl demită pe Klitschko dintr-una dintre funcțiile sale cheie (cea de șef al Administrației de Stat a Orașului) pentru a-și numi propriul om de încredere înainte de alegerile locale. Klitschko a rezistat, acuzând administrația prezidențială de tentative ilegale de a-i reduce puterile și a câștigat un nou mandat de primar la alegerile din 2020.

Miercuri, Klitschko a mai spus în Rada Supremă a Ucrainei că guvernul central încearcă să „distrugă autonomia locală nu doar în Kiev”.

„Se încearcă distrugerea administrației locale în Ucraina — și nu doar la Kiev. Prin demiterea primarilor comunităților pe motive inventate. Formulând acuzații absurde, intimidându-i cu dosare penale. Kievul este inima statului pe care inamicul încearcă să-l distrugă. Dar politicienii din interiorul țării sunt la fel de periculoși”, a subliniat Vitali Klitschko.

Acuzațiile primarului din Kiev la adresa lui Zelenski vin la doar câteva zile după ce președintele american, Donald Trump, a cerut oficial ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale și a sugerat că este timpul ca țara să aibă un „nou lider” capabil să încheie un acord de pace cu Rusia.

La scurt timp, într-un interviu acordat televiziunii americane ABC, Volodimir Zelenski a respins ideea de a demisiona și a explicat că legislația ucraineană interzice alegerile pe timp de război din motive de securitate. Totuși, el a lansat o contrapropunere directă: „Spuneți-i lui Putin să ne ofere 60 de zile de încetare totală a focului și vom organiza alegeri”.

Joi, într-un interviu pentru FT, Zelenski a transmis: „Nu stau pe acest scaun spunând că sunt președinte și că voi rămâne președinte ani de zile. Nu. Niciodată. Această retorică transformă totul într-o chestiune personală. Pentru mine, nu contează.“