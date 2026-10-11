Președintele Volodimir Zelenski a declarat, duminică, într-un interviu pentru ABC, că va organiza alegeri în Ucraina, dacă Vladimir Putin acceptă un armistițiu de 60 de zile.

„Vă rog să-i spuneți lui Putin: acordați-ne două luni, ⁠60 de zile ​de încetare totală a focului, ​60 ​de zile, iar noi ⁠vom organiza ⁠alegerile.”, a transmis președintele Ucrainei pentru ABC, relatează SKy News.

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Zelenski a prezentat această poziție și în februarie, când a declarat pentru Axios că ar fi necesar un armistițiu de 60 de zile pentru a organiza alegeri.

Donald Trump a solicitat în mod public, sâmbătă, 10 octombrie, ca Ucraina să organizeze alegeri pentru a-și schimba președintele. Trump a lansat inițial atacul la adresa liderului de la Kiev la Casa Albă, afirmând în fața jurnaliștilor: „Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”. El l-a acuzat pe Zelenski că a blocat oportunități repetate de a pune capăt războiului și că perturbă piața mondială a combustibilului prin atacarea rafinăriilor rusești.

La scurt timp, când s-a întors de la un miting din statul Tennessee tot de sâmbătă, Trump le-a vorbit din nou reporterilor, la Baza Aeriană Andrews, și a întărit mesajul: „Cred că ar trebui să organizeze alegeri. Ar fi putut rezolva această problemă de multe ori deja… Ar trebui să organizeze alegeri”

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