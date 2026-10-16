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Încă o schimbare majoră în Administrația Trump, în decurs de o săptămână. După scandalurile cu Kimberly Guilfoyle și Paolo Zampolli, Kristi Noem își pierde și ea statutul de trimis special la „Shield of the Americas”

Melania Agiu
Încă o schimbare majoră în Administrația Trump, în decurs de o săptămână. După scandalurile cu Kimberly Guilfoyle și Paolo Zampolli, Kristi Noem își pierde și ea statutul de trimis special la „Shield of the Americas”
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Fosta secretară a Departamentului de Securitate Internă a SUA, Kristi Noem, nu mai ocupă funcția de trimis special al administrației Trump pentru inițiativa „Shield of the Americas” (Scutul Americilor), a declarat joi un oficial al Departamentului de Stat, relatează CBS News.

„Mandatul de trimis al lui Kristi Noem a expirat luna trecută și ea nu mai ocupă această funcție”, a declarat joi un oficial al Departamentului de Stat pentru CBS News. „În prezent, ea este consilier principal al secretarului adjunct Christopher Landau și continuă să lucreze la dosarul «Shield of the Americas».”

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Kristi Noem a preluat funcția de trimis special pentru această inițiativă în martie 2026, la scurt timp după ce Donald Trump a demis-o de la conducerea Departamentului pentru Securitate Internă.

„The Shield of the Americas” este o coaliție formată din Statele Unite și mai multe țări din Caraibe și America Latină, înființată de administrația Trump la începutul acestui an pentru a asigura cooperarea în domeniul economic, în combaterea cartelurilor de droguri și în alte chestiuni, reamintește CBS.

Mandatul lui Noem în calitate de trimis special ar fi „expirat“ chiar înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite de luna trecută de la New York, unde ea a continuat să participe la întâlniri diplomatice legate de această inițiativă.

Pe 22 septembrie, ea s-a întâlnit cu președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, al cărui guvern a desemnat-o public drept trimis special al inițiativei „Scutul Americilor”. De asemenea, ea a participat la o reuniune a liderilor inițiativei „Scutul Americilor”, găzduită de președintele Trump, ocazie cu care acesta i-a recunoscut public meritele.

„Vreau să-i mulțumesc lui Kristi Noem pentru munca cu adevărat extraordinară pe care a depus-o”, a declarat Trump în cadrul discursului său.

Noem a fost numită trimis special pentru „Shield of the Americas” pe 5 martie, după ce a fost demisă din funcția de secretar al Securității Interne, pe fondul unor critici tot mai intense la adresa modului în care a condus departamentul.

Activitățile sale publice în calitate de trimis special par să fi fost limitate și au inclus o întâlnire cu Noboa la Quito pe 25 martie, discuții cu diplomați din Ecuador și Columbia la Washington în septembrie, precum și participarea la întâlniri cu lideri regionali în marja Adunării Generale a ONU.

Kristi Noem și Noboa la Quito

Kristi Noem este al treilea membru al Administrației Trump care își pierde funcția în această săptămână. În ultimele zile, Trump a demis-o și pe Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, dar și pe Paolo Zampolli, emisar special în cadrul Departamentului de Stat.

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