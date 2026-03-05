Demitere de răsunet la vârful serviciilor de securitate SUA. Kristi Noem, răspunzătoare de deportările ICE, a fost dată afară de Trump. Care este motivul concedierii

Președintele american Donald Trump a anunțat că a concediat-o pe Kristi Noem din funcția de secretară a Departamentului de Securitate Internă. De la preluarea mandatului din ianuarie 2025, ea a fost însărcinată de intensificarea deportării imigranților ilegali și securizarea frontierelor SUA. Ea a spus că „imigranții ilegali și infractorii nu sunt bineveniți în SUA sub administrația Trump” și „slaba conducere a lui Biden a slăbit frontierele”.

Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite a crescut numărul de angajări și tot mai mulți migranți ilegali au fost deportați. Însă, în ianuarie 2026, în urma izbucnirii revoltelor din statul Michigan, doi cetățeni americani au fost uciși de ofițerii ICE. Trump a anunțat demiterea lui Kristi Noem pe Truth Social:

„Am plăcerea să anunță că începând din 31 martie 2026, mult respectatul senator din marele stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni noul secretar al Departamentului de Securitate Internă.”

Un nativ american, fost luptător de MMA, o va înlocui pe Kristi Noem

„Secretarul actual, Kristi Noem, care și-a îndeplinit datoria, a avut numeroase și spectaculoase rezultate, în special la frontieră, va fi transferată la Delegația Specială pentru Scutul Americilor, noua noastră inițiativă de securitate în emisfera vestică care a fost anunțată sâmbătă în Doral, Florida.

Îi mulțumesc lui Kristi pentru serviciile ei la „Intern”. După ce a servit 10 ani în Camera Reprezentanților din SUA și trei ani în Senat, Markwayne a făcut o treabă extraordinară reprezentând poporul minunat din Oklahoma, acolo unde am câștigat 77 din cele 77 de comitate în 2016, în 2020 și în 2024!

Un războinic MAGA și un fost luptător profesionist de MMA, Markwayne este cu adevărat alături de oameni și știe că înțelepciunea și curajul sunt necesare pentru Avansul Agendei „America Prima” . Ca singurul nativ american din Senato, Markwayne este un apărător fantastic al comunităților tribale incredibile. Markwayne va munci neobosit pentru a ne menține frontierele sigure, să oprească migrația ilegală, criminalii și alți infractori să intre în țara noastră, să oprească flagelul drogurilor și să facă America Sigură din nou.”, a scris președintele american.

Markwayne, un american nativ, provine din populația Cherokee.

Motivul demiterii lui Kristi Noem

În ultima vreme, Kristi Noem s-a confruntat cu critici vehemente, din partea congresmenilor republicani în timpul a două audieri consecutive la începutul acestei săptămâni. Un punct anume de interes a fost o campanie publicitară de 220 de milioane de dolari care o prezenta pe Noem, încurajând persoanele aflate ilegal în țară să plece de bunăvoie.

Noem a apărut în două audieri consecutive în Congres săptămâna aceasta, unde a continuat să-și apere tacticile departamentului său de aplicare a legilor privind imigrația și a respins criticile democraților. Aceștia din urmă au acuzat-o că ar fi denigrat pe nedrept doi protestatari uciși de ofițeri federali la Minneapolis la începutul acestui an.

Într-un schimb de replici, senatorul republican pensionar Thom Tillis din Carolina de Nord a catalogat conducerea lui Kristi Noem drept un „dezastru” pentru modul cum a gestionat combaterea imigrației ilegale și pentru modul cum a reacționat la situații de urgență, potrivit Associated Press.

Sursa Foto: White House

