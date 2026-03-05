Prima pagină » Știri externe » Demitere de răsunet la vârful serviciilor de securitate SUA. Kristi Noem, răspunzătoare de deportările ICE, a fost dată afară de Trump. Care este motivul concedierii

Demitere de răsunet la vârful serviciilor de securitate SUA. Kristi Noem, răspunzătoare de deportările ICE, a fost dată afară de Trump. Care este motivul concedierii

05 mart. 2026, 23:56, Știri externe
Demitere de răsunet la vârful serviciilor de securitate SUA. Kristi Noem, răspunzătoare de deportările ICE, a fost dată afară de Trump. Care este motivul concedierii

Președintele american Donald Trump a anunțat că a concediat-o pe Kristi Noem din funcția de secretară a Departamentului de Securitate Internă. De la preluarea mandatului din ianuarie 2025, ea a fost însărcinată de intensificarea deportării imigranților ilegali și securizarea frontierelor SUA. Ea a spus că „imigranții ilegali și infractorii nu sunt bineveniți în SUA sub administrația Trump” și „slaba conducere a lui Biden a slăbit frontierele”.

Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite a crescut numărul de angajări și tot mai mulți migranți ilegali au fost deportați. Însă, în ianuarie 2026, în urma izbucnirii revoltelor din statul Michigan, doi cetățeni americani au fost uciși de ofițerii ICE. Trump a anunțat demiterea lui Kristi Noem pe Truth Social:

„Am plăcerea să anunță că începând din 31 martie 2026, mult respectatul senator din marele stat Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni noul secretar al Departamentului de Securitate Internă.”

Un nativ american, fost luptător de MMA, o va înlocui pe Kristi Noem

„Secretarul actual, Kristi Noem, care și-a îndeplinit datoria, a avut numeroase și spectaculoase rezultate, în special la frontieră, va fi transferată la Delegația Specială pentru Scutul Americilor, noua noastră inițiativă de securitate în emisfera vestică care a fost anunțată sâmbătă în Doral, Florida.

Îi mulțumesc lui Kristi pentru serviciile ei la „Intern”.  După ce a servit 10 ani în Camera Reprezentanților din SUA și trei ani în Senat, Markwayne a făcut o treabă extraordinară reprezentând poporul minunat din Oklahoma, acolo unde am câștigat 77 din cele 77 de comitate în 2016, în 2020 și în 2024! 

Un războinic MAGA și un fost luptător profesionist de MMA, Markwayne este cu adevărat alături de oameni și știe că înțelepciunea și curajul sunt necesare pentru Avansul Agendei „America Prima” . Ca singurul nativ american din Senato, Markwayne este un apărător fantastic al comunităților tribale incredibile. Markwayne va munci neobosit pentru a ne menține frontierele sigure, să oprească migrația ilegală,  criminalii și alți infractori să intre în țara noastră, să oprească flagelul drogurilor și să facă America Sigură din nou.”, a scris președintele american.

Markwayne, un american nativ, provine din populația Cherokee.

Motivul demiterii lui Kristi Noem

În ultima vreme, Kristi Noem s-a confruntat cu critici vehemente, din partea congresmenilor republicani în timpul a două audieri consecutive la începutul acestei săptămâni. Un punct anume de interes a fost o campanie publicitară de 220 de milioane de dolari care o prezenta pe Noem, încurajând persoanele aflate ilegal în țară să plece de bunăvoie.

Noem a apărut în două audieri consecutive în Congres săptămâna aceasta, unde a continuat să-și apere tacticile departamentului său de aplicare a legilor privind imigrația și a respins criticile democraților. Aceștia din urmă au acuzat-o că ar fi denigrat pe nedrept doi protestatari uciși de ofițeri federali la Minneapolis la începutul acestui an.

Într-un schimb de replici, senatorul republican pensionar Thom Tillis din Carolina de Nord a catalogat conducerea lui Kristi Noem drept un „dezastru” pentru modul cum a gestionat combaterea imigrației ilegale și pentru modul cum a reacționat la situații de urgență, potrivit Associated Press. 

Sursa Foto: White House

Autorul recomandă:Kristi Noem, furioasă pe parodia „South Park”. Secretara americană pentru Securitate Internă, ilustrată cum împușcă câini și deportează mexicani

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone
22:51
Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone
FLASH NEWS Pericol în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite. Un zbor Air France s-a întors din drum după ce Iranul a lansat mai multe rachete
22:30
Pericol în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite. Un zbor Air France s-a întors din drum după ce Iranul a lansat mai multe rachete
CONTROVERSĂ Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
20:50
Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
FLASH NEWS George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
20:36
George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
EXCLUSIV George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
20:13
George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
MILITAR Ucrainenii intră în conflictul din Orient. Zelenski:„Am ordonat să furnizăm mijloacele să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni”
19:18
Ucrainenii intră în conflictul din Orient. Zelenski:„Am ordonat să furnizăm mijloacele să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni”
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Mediafax
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump?
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Cum a fost redescoperit un tablou de Rembrandt, după ce a dispărut în urmă cu 66 de ani
INEDIT Lasă un pahar cu apă lângă pat noaptea. De ce îl recomandă Feng Shui
23:31
Lasă un pahar cu apă lângă pat noaptea. De ce îl recomandă Feng Shui
SĂNĂTATE Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
23:20
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
23:00
Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
CONTROVERSĂ Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
22:53
Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
SPORT Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită
22:40
Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită
NEWS ALERT Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
22:34
Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”

Cele mai noi

Trimite acest link pe