Un atac masiv lansat de Rusia asupra Kievului a provocat un incendiu la Lavra Pechersk, unul dintre cele mai importante monumente religioase ale Ucrainei. Cel puțin 19 persoane au fost rănite. De asemenea aproximativ 140.000 de gospodării au rămas fără energie electrică.

Lavra Pechersk, mănăstirea ortodoxă fondată în secolul al XI-lea, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și totodată una dintre cele mai importante simboluri religioase și istorice ale Ucrainei a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de duminică spre luni, după un bombardament masiv rusesc desfășurat în zona centrală a capitalei Ucrainene, scrie KievPost.com.

Locuitorii Kievului au fost treziți de explozii puternice care au răsunat în întreaga capitală după miezul nopții. Imagini distribuite pe rețelele sociale au surprins flăcările care au cuprins complexul monahal considerat unul dintre cele mai sacre locuri ale creștinismului ortodox din Ucraina.

Sursa video – X/Daniel Zelinsky



Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a confirmat incendiul produs la Lavra Pechersk.

„Incendiu pe teritoriul Lavrei Pechersk din Kiev. Incendiu pe acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului”, a transmis Vitali Klitschko.

Monument UNESCO aflat în inima identității religioase a Ucrainei

Lavra Pechersk, cunoscută și sub numele de „Mănăstirea Peșterilor”, reprezintă unul dintre cele mai importante centre spirituale ale lumii ortodoxe. Complexul monastic, fondat în urmă cu aproape o mie de ani, este administrat de statul ucrainean ca rezervație națională și atrage anual sute de mii de pelerini și turiști.

Imaginile cu flăcările care au cuprins Catedrala Adormirii Maicii Domnului au provocat emoție și îngrijorare atât în Ucraina, cât și în comunitățile ortodoxe din întreaga lume.

Zeci de drone și rachete au lovit capitala ucraineană

Potrivit autorităților locale și canalelor de monitorizare, atacul rus a continuat ore în șir și a implicat zeci de drone de atac și cel puțin 15 rachete balistice. Bombardamentele au provocat distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei, inclusiv în Obolonskyi, Podilskyi, Pecherskyi și Solomyansky.

La primele ore ale dimineții, autoritățile raportau cel puțin 19 răniți, printre care un copil și o femeie însărcinată.

„În cartierul Pecherskyi, a fost lovită o clădire rezidențială cu 5 etaje. În cartierul Obolonskyi, o lovitură a provocat pagube unei clădiri rezidențiale între etajele al treilea și al patrulea. În cartierul Solomyansky, a fost lovită o clădire rezidențială cu 9 etaje”, a declarat Vitali Klitschko.

În urma atacului, infrastructura energetică a fost grav afectată. Aproximativ 140.000 de gospodării din nordul Kievului au rămas fără electricitate după avarierea unor linii de înaltă tensiune.

Atacul are loc într-un moment diplomatic important. Cu doar câteva ore înainte de bombardament, președintele Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump. Potrivit administrației de la Kiev, liderul ucrainean „l-a informat pe Donald Trump despre ultimele evoluții de pe câmpul de luptă și despre modul în care poziția Ucrainei s-a consolidat”.

Cei doi lideri urmează să participe la summitul G7 găzduit de Franța în perioada 15-17 iunie, unde războiul din Ucraina va fi una dintre principalele teme de discuție.