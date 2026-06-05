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Liderii europeni se reunesc în Muntenegru pentru summitul UE-Balcanii de Vest: Extinderea blocului, principala temă de discuție. Ce țări sunt „favorite“

Melania Agiu
Liderii europeni se reunesc în Muntenegru pentru summitul UE-Balcanii de Vest: Extinderea blocului, principala temă de discuție. Ce țări sunt „favorite“
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Lideri din întreaga Uniune Europeană și din Balcani se reunesc, vineri, în Muntenegru pentru a discuta despre extinderea blocului cu țările din regiune, considerată o zonă-cheie în combaterea amenințărilor la adresa securității și economiei reprezentate de Rusia și China, scrie ABC News.

Summitul UE-Balcanii de Vest, care se desfășoară în orașul Tivat, situat pe litoralul Mării Adriatice, reunește lideri europeni precum președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni, președintele Nicușor Dan, precum și șefii de stat sau de guvern ai altor țări candidate la aderarea la UE din Balcani și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Unul dintre punctele principale de pe ordinea de zi va fi aderarea la UE a Muntenegrului, o țară mică și muntoasă care a făcut odinioară parte din Iugoslavia și care a sărbătorit luna trecută cea de-a 20-a aniversare a declarării independenței față de Serbia.

După aderarea la NATO în 2017, această țară cu o populație de 623.000 de locuitori și-a propus să îndeplinească un obiectiv ambițios: să devină cel de-al 28-lea stat membru al UE în 2028. Sloganul „28 până în 2028” a fost chiar inscripționat pe unul dintre avioanele companiei aeriene naționale a Muntenegrului.

Potrivit ABC News, UE a constituit deja un grup de lucru însărcinat cu elaborarea unui tratat de aderare pentru Muntenegru. Această țară este considerată favorită în fața celorlalte țări candidate din regiune: Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo și Macedonia de Nord.

Toate se află în stadii diferite ale procesului de aderare, iar UE a încercat recent să încurajeze reformele în țările candidate, temându-se de influența crescândă a Rusiei și a Chinei.

Ucraina și Moldova se numără, de asemenea, printre cele aproximativ zece țări care aspiră să adere la UE. De asemenea, Islanda va organiza în luna august un referendum privind depunerea candidaturii.

Summitul va fi prezidat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care, în cadrul unei vizite efectuate săptămâna aceasta în țările din Balcanii de Vest, a subliniat cât de serioasă este Uniunea în ceea ce privește extinderea.

„Angajamentul Uniunii Europene față de Balcanii de Vest este real. La fel de real ca și perspectiva extinderii”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, la începutul acestei săptămâni, la Sarajevo.

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