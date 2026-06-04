Președintele Nicușor Dan participă vineri la Summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest

Președintele Nicușor Dan va participa vineri la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest organizat în Muntenegru.

Summitul UE-Balcanii de Vest, 5 iunie 2026

Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest este o reuniune la nivel înalt de importanță strategică, prin care liderii UE și cei ai statelor partenere din regiunea balcanică colaborează direct pentru accelerarea procesului de integrare europeană și dezvoltare regională.

Evenimentul are loc la șase luni de la ultimul summit de la Bruxelles, reafirmând soliditatea relației UE cu Balcanii de Vest.

Summitul va fi prezidat de președintele Consiliului European și găzduit de președintele Muntenegrului. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European și președinta Comisiei Europene. Va participa și Înalta Reprezentantă Kaja Kallas.

Tema summitului este „Prosperitatea și stabilitatea comună a UE și a Balcanilor de Vest”.

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