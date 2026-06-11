Liderii UE vor sprijinul lui Trump pentru a relansa negocierile dintre Rusia și Ucraina. Cum vor încerca să-l atragă de partea lor

Liderii europeni intenționează să profite de întâlnirile cu Donald Trump din cadrul summitului G7 care va avea loc săptămâna viitoare în Franța pentru a-l convinge pe președintele SUA să susțină planurile de lansare a unor noi negocieri de pace între Rusia și Ucraina, au transmis mai multe surse pentru Bloomberg.

Potrivit acestora, Marea Britanie, Franța și Germania consideră că, în momentul de față, balanța se înclină în favoarea Ucrainei, și astfel se crează o oportunitate pentru negocieri care ar depăși condițiile stabilite în urma summitului de anul trecut dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat în Alaska.

Liderii așa-numitelor țări E3 își doresc ca Rusia să accepte un armistițiu imediat, cu linia actuală a frontului ca „punct de plecare pentru negocieri”, precum și garanții solide de securitate pentru Ucraina, care să includă desfășurarea unei forțe multinaționale.

Aceștia au prezentat propunerile într-o declarație comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în urma discuțiilor purtate duminică la Londra.

„Intensificăm presiunea asupra Rusiei”, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz în fața parlamentarilor de la Berlin. „În același timp, sprijinim eforturile de a ajunge la o soluție negociată pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei.”

O pace durabilă poate fi obținută doar prin negocieri la care să participe Ucraina, Rusia, Statele Unite și Europa. Nu există altă cale.”

Ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit la Moscova s-au deplasat joi la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei pentru discuții cu viceministrul de externe Mihail Galuzin, a informat agenția de știri de stat TASS. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat cu o zi înainte că diplomații au solicitat o întâlnire pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Putin a refuzat anterior un armistițiu care să permită desfășurarea unor negocieri de pace, susținând că acest lucru ar permite Kievului să se reînarmeze și să-și consolideze apărarea, și a respins prezența trupelor europene în Ucraina. El dorește ca, în cadrul oricărui acord de pace, Ucraina să cedeze teritoriul din regiunea Donetsk din estul țării, pe care forțele ruse nu au reușit să-l cucerească în luptele purtate începând din 2014. Kievul a exclus categoric acest lucru.

Criticii ideii de a stabili relații cu Rusia în acest moment, printre care se numără și unii oficiali din țările E3, susțin că este puțin probabil ca situația să se schimbe în curând.

Cu toate acestea, în contextul în care invazia pe scară largă din februarie 2022 a ajuns acum în al cincilea an, forțele ruse înregistrează progrese nesemnificative pe câmpul de luptă, cu prețul unor pierderi tot mai mari, în timp ce economia țării se află sub presiune, în ciuda impulsului dat de creșterea prețurilor petrolului pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Bloomberg.

Ucraina desfășoară, de asemenea, o campanie susținută de atacuri pe teritoriul Rusiei, vizând rafinăriile de petrol și companiile implicate în producția de echipamente militare, pătrunzând astfel tot mai adânc în interiorul țării.

Dat fiind faptul că SUA sunt concentrate pe conflictul cu Iranul, țările E3 văd în asta o oportunitate de a-și consolida rolul în cadrul negocierilor dintre Rusia și Ucraina

Surse au declarat pentru Bloomberg că țările E3 doresc ca Trump să-și dea acordul cu privire la propunerile lor, ca mijloc de a spori presiunea asupra Rusiei pentru a o determina să se așeze la masa negocierilor, ceea ce ar putea duce la discuții între reprezentanți ai Europei, Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei încă de luna viitoare.

În cadrul acestor eforturi, Marea Britanie și Uniunea Europeană lucrează la noi sancțiuni care urmează să fie impuse Rusiei în următoarele săptămâni, au adăugat sursele. Acestea au avertizat că planurile sunt încă în curs de elaborare și se pot modifica.

Europa încearcă, de asemenea, să evite repetarea situației din iarna trecută, când ucrainenii au îndurat temperaturi extrem de scăzute, fără curent electric sau încălzire, în timp ce Rusia a lansat valuri de atacuri devastatoare asupra infrastructurii energetice.

Săptămâna trecută, Putin a criticat rolul de mediator al liderilor europeni, afirmând că aceștia se situează în mod evident de partea Ucrainei în acest război. De asemenea, el a respins categoric oferta lui Zelenski de a se întâlni pentru discuții directe, calificând o scrisoare deschisă a liderului ucrainean drept „nepoliticoasă” și menită să facă „imposibilă organizarea oricărei întâlniri personale”.

Ucraina se află acum într-o poziție de forță din punct de vedere militar, politic și economic, iar pentru Europa „a sosit momentul” să ia legătura cu Putin, a declarat miercuri președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul unei conferințe de presă la Helsinki.

„Trebuie să ne coordonăm, trebuie să avem o agendă comună”, a spus Stubb. „Cred că este important ca actorii principali să fie în prim-plan: Franța, Germania și Regatul Unit.”

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