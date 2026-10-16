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„Vestul Sălbatic” la Casa Albă înaintea alegerilor din noiembrie. Consilierii lui Donald Trump au declanșat o luptă acerbă pentru postul de șef de cabinet

„Vestul Sălbatic” la Casa Albă înaintea alegerilor din noiembrie. Consilierii lui Donald Trump au declanșat o luptă acerbă pentru postul de șef de cabinet
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Cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile din Statele Unite de la jumătatea mandatului, la Casa Albă s-a declanșat o luptă internă acerbă pentru putere, în contextul în care se pregătesc de înfrângeri pe scară largă la scrutinul de pe 3 noiemrbie, relatează The Washington Post.

În timp ce primul an și jumătate din al doilea mandat al lui Donald Trump a fost marcat de disciplină, tensiunile au reînceput să semene cu haosul din primul său mandat după ce s-a răspândi ideea că actuala șefă de cabinet de la Casa Albă, Susie Wiles, s-ar putea retrage după alegeri. În acest context, câțiva consilieri ai președintelui american, printre care adjunctul șefului de cabinet Stephen Miller, înaltul oficial pentru locuințe Bill Pulte și administratorul EPA, Lee Zeldin, au început să vâneze postul în cazul în care acesta va deveni vacant.

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Deși Susie Wiles nu a dat niciun semn că vrea să plece, cutuma spune că angajații de rang înalt ai Casei Albe își părăsesc frecvent locurile de muncă stresante după aproximativ 18 luni în funcție. Mai mult, în timpul primului mandat, Trump a avut patru șefi de cabinet, inclusiv unul interimar.

Săptămâna trecută la Casa Albă a fost „noul Vest Sălbatic”, a spus un aliat al lui Trump pentru Washington Post. Bătălia pentru posturi a început după ce președintele american a contactat-o pe Katie Zacharia pentru a ocupa funcția de secretar de presă al Casei Albe, o mișcare pe care a făcut-o fără a o consulta pe Susie Wiles. Acest gest a fost văzut în administrația de la Washington ca un gest de subminare față de șefa de cabinet a lui Trump și a dat impresia că scaunul acesteia se clatină. În ciuda acestui gest, la doar cinci zile de la numirea în funcție, Trump a concediat-o pe Zacharia pe fondul unei controverse cu privire la profesia ei de avocat.

Pentru persoanele familiarizate cu cercul președintelui american, fricțiunile recente de la Washington au amintit de bătălia pentru putere din primul său mandat, atunci când mai mulți consilieri și membri ai familiei lui Trump s-au luptat și s-au subminat reciproc pentru a ocupa funcții.

Incertitudinea este cu atât mai mare la reședința prezidențială americană cu cât Trump le-a spus tuturor că se simte frustrat că nimeni nu îl apără public înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Seria de mitinguri din ultima perioadă a stârnit entuziasmul în rândul unor republicani, însă rata de aprobare a lui Trump continuă să rămână extrem de scăzută din cauza prețurilor ridicate la combustibili.

Președintele și-a sunat prietenii, consilierii Casei Albe și consilierii externi, deoarece pare îngrijorat că informațiile nu ajung la el, potrivit unui consilier al președintelui care a primit unul dintre apeluri. Printre cei care au vorbit cu Trump în această perioadă se numără și fostul consilier Corey Lewandowski, un rival aprig al lui Susie Wiles, care îl susține pe Bill Pulte pentru șefia cabinetului prezidențial.

Sondajele interne ale Partidului Republican arată că sprijinul din partea alegătorilor s-a diminuat drastic în ultima perioadă deoarece aceștia cred că partidul nu a fost preocupat de problemele economice, a precizat pentru Washington Post un strateg republican care este la curent cu cifrele din ultimele sondaje. În aceste condiții, în loc să acorde atenție nevoilor americanilor, Trump și-a petrecut ultima perioadă pregătind summitul cu președintele chinez Xi Jinping și a fost preocupat de construcțiile de la Casa Albă, inclusiv noul heliport și sala de bal pe care o promovează ori de câte ori are ocazia.

Deși Casa Albă continuă să-și exprime încrederea în americani, mulți consilieri și aliați ai lui Trump cred că vor pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților, deși rămâne neclar cât de mare va fi această diferență. În ceea ce privește soarta Senatului, șansele sunt egale între republicani și democrați.

Susie Wiles a condus campania prezidențială extrem de disciplinată a lui Trump din 2024 și a deschis calea pentru ca acesta și echipa sa să ia măsuri rapide prin intermediul a peste 100 de ordine executive în primele 100 de zile de mandat. Deși nu se consideră un expert în politici publice, aceasta s-a aventurat în centrul dezbaterilor administrației americane privind tarifele globale și inteligența artificială, deoarece ambele au devenit priorități pentru președinte.

Cu toate acestea, Wiles și cercul ei au intrat recent în defensivă după ce James Blair și Chris LaCivita, consilierii externi ai lui Trump din MAGA, au călătorit recent în Republica Srpska pentru a face consultanță politică pentru guvernul pro-rus de acolo. Acest lucru i-a creat probleme lui Wiles deoarece aceasta i-a adus pe cei doi în cercul lui Trump în campania din 2024. La scurt timp de la apariția acestei vești, Donald Trump a postat pe Truth Social un mesaj tăios prin care a promis că îi va concedia pe cei doi dacă munca lor de consultanță ar reprezenta un conflict de interese. Cu toate acestea, Blair și LaCivita încă sunt șefii campaniei electorale a lui Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

În ciuda acestui episod, povestea s-a înrăutățit pentru șefa de cabinet a lui Donald Trump după ce o fotografie cu fiica sa, Katie Wiles, aflată într-o vizită în Republica Srpska, a apărut pe internet.

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