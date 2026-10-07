Doi consilieri de rang înalt ai lui Trump au călătorit în Republika Srpska pentru a oferi consultanță electorală guvernului aliniat cu Rusia

James Blair și Chris LaCivita, doi dintre cei mai importanți consilieri politici ai lui Donald Trump și arhitecți ai campaniei electorale a Partidului Republican, au călătorit recent în Republica Srpska, entitatea statală cu majoritate sârbă din Bosnia și Herțegovina, pentru a oferi consultanță electorală partidului aflat la guvernare, recunoscut pentru orientarea sa pro-rusă, relatează New York Times.

Cei doi consilieri politici conduc în prezent o campanie publicitară de amploare, care implică sume mari de bani, pentru alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Vizita pe care cei doi au făcut-o în Republica Srpska este doar un exemplu al sprijinului lui Donald Trump față de politicienii de dreapta din străinătate care au căutat să obțină favoarea președintelui american. Cei doi s-au deplasat în Balcani cu doar câteva zile înainte de alegerile generale ce au avut loc duminica trecută, pe 4 octombrie, cu scopul de a oferi asistență și strategii de campanie pentru partidul de guvernământ al liderului naționalist sârb Milorad Dodik.

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Blair și LaCivita au fost plătiți fiecare cu sute de mii de dolari prin intermediul unei firme de avocatură cu sediul la Washington, angajată de guvernul Republicii Srpska pentru a oferi consultanță pe probleme de vot. Aceștia au spus că munca a fost pentru guvern și nu pentru partidul naționalist care îl controlează, deși sunt în esență unul și același lucru.

În urma alegerilor, partidul naționalist sârb a obținut o victorie decisivă la scrutinul de duminică. În discursul său de învingător, Milorad Dodik i-a mulțumit public lui Vladimir Putin pentru sprijin și a lăudat, de asemenea, administrația Trump.

Milorad Dodik este un aliat declarat al Moscovei, fiind cunoscut pentru retorica sa secesionistă prin care amenință frecvent cu ruperea Republicii Srpska de Bosnia și Herțegovina, fapt ce ar putea destabiliza întreaga regiune a Balcanilor. Nu este ceva neobișnuit ca unii consultanți politici, avocați sau lobbyști care au legătură cu președinții americani să ofere servicii guvernelor și companiilor străine, însă acordarea de consultanță unui partid care amenință status quo-ul din Balcani ridică semne de întrebare. De asemenea, se opun fervent perspectivei de aderare a Bosniei și Herțegovinei la Uniunea Europeană și NATO.

În paralel cu vizita celor doi consilieri, o altă figură importantă a partidului lui Dodik, Željka Cvijanović, a obținut o întâlnire oficială la Casa Albă cu Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Trump. Cvijanović a ieșit, de asemenea, învingătoare în alegerile din Bosnia-Herțegovina și va ocupa, alături de reprezentanții bosniac și croat, un loc în președinția rotativă a țării.

Cei doi bărbați nu sunt singurii aliați ai lui Trump care au acceptat plăți pentru a ajuta guvernul Republicii Srpska. Lobbyiști și agenții cu legături cu Trump și aliații săi republicani au primit peste 4 milioane de dolari de la guvernul Republicii Srpska de la începutul anului trecut, conform documentelor depuse la Departamentul de Justiție. Campania de influență a obținut o victorie majoră la sfârșitul anului trecut, când administrația Trump a ridicat sancțiunile împotriva dlui Dodik, a familiei sale și a consilierilor săi. Sancțiunile au fost impuse în ultimele zile ale administrației Obama pentru că acesta a subminat acordul de pace de la Dayton, care a pus capăt războiului civil din Bosnia-Herțegovina.

James Blair a fost directorul politic al campaniei lui Donald Trump pentru alegerile din 2024. Ulterior și-a dat demisia din funcția de șef adjunct de cabinet la Casa Albă în această primăvară pentru a conduce MAGA Inc., organizația susținută de Trump care se așteaptă să cheltuiască până la 415 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe candidații republicani să câștige alegerile din luna noiembrie. Chris LaCivita, care a ocupat anterior funcția de co-manager în campania lui Trump din 2024, este acum consilier senior la MAGA Inc.