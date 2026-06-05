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Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf

Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf
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Președintele francez Emmanuel Macron caută soluții pentru a se asigura că Donald Trump participă până la capăt la summitul G7 din Franța. Printre variantele analizate se numără o cină privată la Palatul Versailles și chiar o partidă de golf, în încercarea de a menține implicarea liderului american în dosarele sensibile pentru Europa.

Macron îl curtează pe Trump înaintea summitului G7

Emmanuel Macron ia în calcul organizarea unei cine restrânse cu Donald Trump la Palatul Versailles, una dintre cele mai spectaculoase locații din arsenalul diplomatic francez. Potrivit unor oficiali francezi implicați în pregătirea summitului G7, întâlnirea ar urma să aibă loc pe 17 iunie, în ultima zi a reuniunii liderilor celor mai dezvoltate economii ale lumii.

Deși Donald Trump și-a anunțat intenția de a participa la summitul organizat la Evian-les-Bains, autoritățile franceze evită să considere prezența sa drept o certitudine.

Experiențele anterioare îi fac pe europeni să fie precauți. Liderul american a mai părăsit înainte de termen reuniuni internaționale importante, iar oficialii francezi încearcă să evite repetarea unui astfel de scenariu.

„Cred că participarea lui la G7 este aproape confirmată”, a declarat o sursă apropiată președintelui Macron.

Totuși, aceeași sursă a subliniat că nimic nu este definitiv și că există și alte opțiuni pentru a-i capta interesul.

„Orice este posibil. Există și un teren de golf la Évian”, a spus aceasta.

Europenii caută de ani buni formula Trump

De aproape un deceniu, liderii europeni încearcă să găsească modalitatea potrivită de a gestiona relația cu Donald Trump.

Un oficial european a rezumat că:  „Trebuie să îl impresionezi și să îl flatezi”, amintind că Macron și Trump au bifat deja momente simbolice precum vizita la Turnul Eiffel, iar următorul pas firesc ar putea fi celebra Galerie a Oglinzilor de la Versailles.

Franța a făcut deja concesii pentru a facilita participarea lui Trump. Potrivit unor informații apărute anterior în presa internațională, data summitului ar fi fost ajustată astfel încât să nu interfereze cu evenimentele programate de președintele american în Statele Unite.

Zelenski, o nouă sursă de tensiune

Un element care ar putea complica reuniunea este participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, invitat în ultimul moment de Emmanuel Macron.

Relațiile dificile dintre Trump și liderul de la Kiev sunt bine cunoscute, iar prezența acestuia la summit adaugă un nou factor de incertitudine.

„Există întotdeauna o doză de risc atunci când este implicată administrația Trump”, a declarat un diplomat european. „Nu se tem de confruntare.”

Oficialii francezi speră că summitul va contribui la menținerea dialogului cu Washingtonul și la consolidarea cooperării în cadrul G7.

„Totul se poate schimba foarte repede”

Un fost ministru francez consideră că reuniunea ar putea reprezenta o oportunitate de a-l determina pe Trump să își reafirme angajamentul față de grupul marilor economii occidentale.

În acest sens, Macron a pus accentul în pregătirea summitului pe tema dezechilibrelor economice globale și a concurenței comerciale cu China, un subiect care se află de mult timp printre prioritățile liderului american.

Totuși, oficialii parizieni sunt destul de prudenți în privința acestui lucru, după cum a precizat un apropiat al președintelui francez: „Totul se poate schimba foarte repede.”

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