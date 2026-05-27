POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7

Franța se află într-un dezacord cu Statele Unite și Marea Britanie în privința modului în care statele G7 ar trebui să își asume angajamente privind protecția copiilor online, anunță POLITICO. Negocierile pentru o declarație comună privind politica tehnologică continuă înaintea reuniunii miniștrilor digitalului de la Paris.

SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7

Discuțiile s-au prelungit după ce statele participante au întâmpinat dificultăți în ajungerea la un consens privind formulările din document, au declarat pentru POLITICO patru persoane familiarizate cu negocierile, sub protecția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al discuțiilor.

Miniștrii responsabili de domeniul digital din cadrul G7 urmează să se reunească vineri la Paris, iar statele participante încearcă să finalizeze o declarație comună care să reflecte obiectivele celor șapte economii dezvoltate în materie de tehnologie.

Franța acuză tentative de „diluare” a măsurilor privind siguranța copiilor

În aprile, Franța a anunțat că intenționează să folosească președinția G7 pentru a promova un „cadru comun de protecție” destinat copiilor care folosesc internetul.

Un oficial francez a declarat că Statele Unite și Marea Britanie ar fi fost de acord să încerce să „dilueze” angajamentele privind siguranța online și protecția copuulot incluse în documentul negociat.

Trei reprezentanți ai industriei familiarizați cu negocierile au confirmat că siguranța copiilor online a devenit un punct sensibil în discuții. Unul dintre aceștia a afirmat însă că „rigiditatea” Franâei este cea care complică negocierile.

Potrivit surselor, dezbaterile privind documentul au fost extinse, continuând după termenul inițial stabilit săptămâna trecută și fiind reluate marți și miercuri.

Parisul: „Nu este vorba despre tensiuni”

Un purtător de c uvânt al Ministerului francez al Digitalului a minimizat ideea unor neînțelegeri majore între state.

„Nu este vorba despre tensiuni, ci mai degrabă despre discuții care vor continua până la final. Vom publica un document și deținem președinția până în decembrie, așa că, dacă astăzi nu avansăm suficient, vom avansa mai mult mâine și și mai mult poimâine”, a transmis acesta.

La rândul său, un oficial de la Casa Albă a declarat că administrația Trump consideră că firmele din tehnologie ar trebui să adopte măsuri pentru protejarea copiilor, oferind totodată părinților mai mult control asupra experiențelor online ale acestora.

Departamentul pentru Știință, Inovare și tehnologie din Marea Britanie a refuzat să comenteze solicitarea POLITICO.

Franța și Marea Britanie pregătesc reguli mai stricte pentru minori

Franța a declarat că în ultimii ani măsurile legislative privind siguranța copiilor online. În ianuarie, autoritățile franceze au introdus un proiect de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, măsură pe care Parisul speră să o aplice din septembrie.

În paralel, Marea Britanie finalizează o consultare guvernamentală privind bunăstarea copiilor în mediul digital, inclusiv posibilitatea introducerii unei interdicții pentru utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani.

