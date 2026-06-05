Cu ocazia discursului său în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, președintele rus Vladimir Putin recurge în mod tradițional la discursuri maraton pentru a lansa atacuri dure la adresa Occidentului, unde a catalogat deciziile luate de la Bruxelles drept „politici mioape”.

Aceste afirmații ale lui Putin fac parte dintr-o retorică recurentă prin care Kremlinul încearcă să demonstreze că sancțiunile economice impuse Rusiei s-au întors în cele din urmă ca un bumerang împotriva Europei.

În viziunea prezentată de liderul rus, Uniunea Europeană și-a pierdut complet suveranitatea politică, iar liderii europeni „dansează după cum le cântă alții”, făcând referire în acest caz la Statele Unite. Mai mult, deciziile economice ale UE sunt descrise ca fiind lipsite de bun-simț, fiind luate doar din ambiții geopolitice învechite, afirmă Putin.

Putin a subliniat că „blitzkrieg-ul economic” împotriva Rusiei a eșuat și, din contră, pierderile directe calculate ale UE din cauza „febrei sancțiunilor” depășesc sute de miliarde de dolari, costuri care sunt suportate direct de populația europeană.

Putin spune că Rusia are o economie „prosperă”

În ciuda discursului extrem de optimist al lui Putin privind o Rusie care „prosperă” și care construiește o „nouă ordine mondială” alături de statele din grupul BRICS, Asia și Africa, analiștii internaționali notează că forumul economic de la Sankt Petersburg a devenit o platformă izolată.

Spre exemplu, liderul rus a afirmat de la pupitrul conferinței că datoria publică a zonei euro a crescut la 81,7% din PIB, în timp ce datoria publică a Rusiei se ridică la doar 16,4% din PIB. Mai mult, spune Putin, dacă ar fi să ne uităm la dinamica creșterii PIB-ului global în ultimii cinci ani, țările BRICS reprezintă 49%, în timp ce contribuția țărilor G7 este de 18%.

În spatele ușilor închise, chiar și o parte din elita economică a Rusiei își exprimă îngrijorarea cu privire la inflația ridicată, lipsa forței de muncă, militarizarea excesivă a economiei și presiunea uriașă exercitată de stat asupra companiilor private.

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