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Macron vrea să trimită portavionul „Charles de Gaulle” în strâmtoarea Ormuz, după acordul SUA-Iran. Când se vor vedea schimbări asupra prețurilor petrolului

Melania Agiu
Macron vrea să trimită portavionul „Charles de Gaulle” în strâmtoarea Ormuz, după acordul SUA-Iran. Când se vor vedea schimbări asupra prețurilor petrolului
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Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, luni, că „în săptămânile următoare se va resimți un impact asupra prețurilor” petrolului, acum că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord care prevede deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Este necesar ca acest lucru (redeschiderea strâmtorii Ormuz, n.r.) să devină o realitate durabilă”, a declarat Emmanuel Macron într-un interviu pentru postul francez TF1, oferit cu doar câteva ore înainte ca liderii mondiali să ajungă la summitul G7 de la Évian-les-Bains.

„Vom colabora cu britanicii pentru a organiza această misiune” privind redeschiderea strâmtorii Ormuz, atunci când condițiile o vor permite, asigură președintele Republicii.

Liderul de la Elysee s-a declarat împotriva introducerii unei taxe de trecere prin strâmtoarea Ormuz.

„Acest lucru nu este conform cu dreptul internațional”, a subliniat el. „Vom face tot posibilul pentru a evita introducerea unei astfel de taxe și, în paralel, vom depune toate eforturile pentru a reduce dependența noastră de această strâmtoare, găsind alte rute”.

În ceea ce privește scăderea prețurilor la pompă, „în următoarele săptămâni se va resimți un impact asupra prețurilor” petrolului, a declarat Macron.

Președintele Franței a subliniat că portavionul „Charles de Gaulle” va putea fi „desfășurat în două-trei zile” în strâmtoarea Ormuz, după confirmarea redeschiderii acesteia.

Emmanuel Macron precizează că, pentru ca „redeschiderea strâmtorii Ormuz să se desfășoare în mod pașnic”, Franța este pregătită să desfășoare portavionul Charles de Gaulle „în următoarele două-trei zile după confirmare”.

La fel ca fregatele sau avioanele de vânătoare, pentru a asigura o „misiune de supraveghere” „începând de mâine”.

Șeful statului a asigurat, de asemenea, că Franța ar putea trimite „specialiști în dezamorsarea minelor”, probabil pentru a participa la operațiunile de dezamorsare a minelor din strâmtoarea Ormuz.

Întrebat în cadrul jurnalului de știri al postului TF1, de la Évian-les-Bains, în Haute-Savoie, unde se desfășoară summitul G7, Emmanuel Macron afirmă că „trebuie făcut totul pentru a pune în aplicare acest acord” între Statele Unite și Iran.

Acordul dintre americani și iranieni „a fost semnat electronic, iar anexele vor fi finalizate vineri”, a asigurat șeful statului.

Președintele Republicii a declarat, de asemenea, că dorește redeschiderea strâmtorii Ormuz. „Prioritatea este redeschiderea strâmtorii, eliberarea sutelor de nave și transportul petrolului și gazului”, a adăugat el.

Emmanuel Macron pledează pentru ca Iranul să nu obțină arma nucleară.

„Trebuie să scoatem uraniul (din Iran, n.r.) și să-l transferăm într-o țară terță”, continuă Emmanuel Macron, potrivit căruia „trebuie să ne asigurăm că există un control pentru ca Iranul” să nu poată obține arma nucleară.

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