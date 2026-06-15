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Tensiuni înaintea summit-ului G7 din Franța: Trump amenință Parisul cu o taxă vamală de „100%” pentru vinuri și șampanie. Ce îi cere la schimb lui Macron

Melania Agiu
Tensiuni înaintea summit-ului G7 din Franța: Trump amenință Parisul cu o taxă vamală de „100%” pentru vinuri și șampanie. Ce îi cere la schimb lui Macron
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Donald Trump a avertizat că Franța riscă să intre într-un nou război comercial cu Statele Unite. Președintele american a declarat, într-un interviu exclusiv acordat ziarului The New York Post că, dacă Parisul nu renunță la taxa digitală aplicată giganților americani din domeniul tehnologiei, SUA „nu vor avea de ales” decât să impună tarife vamale de 100% asupra vinurilor franceze.

Sursă foto: Mediafax

Trump susține că i-a adresat această avertizare, fără menajamente, direct președintelui francez, Emmanuel Macron, cerându-i să renunțe la taxa de 3% aplicată companiilor din sectorul tehnologic.

„I-am cerut să nu impună taxe companiilor americane, iar dacă o vor face, nu voi avea altă opțiune decât să aplic o taxă vamală de 100% asupra tuturor șampaniilor și vinurilor provenite din Franța”, a declarat Trump pentru The Post.

„Tot ce trebuie să facă (Macron n.r.) este să elimine taxa pe vânzări, iar atunci nu ar mai fi supus unei astfel de presiuni.”

Potrivit jurnalișilor de la The New York Post, ultimatumul pregătește terenul pentru o confruntare acerbă la summitul G7 de luni de la Évian-les-Bains, reuniunea anuală a celor șapte dintre cele mai bogate democrații din lume, menită să stabilească regulile privind comerțul mondial, securitatea și politica economică care influențează evoluția piețelor.

Declarațiile președintelui SUA contrazic, de asemenea, afirmațiile făcute săptămâna trecută de Palatul Élysée, potrivit cărora cele două țări și-ar fi rezolvat, în culise“, disputa de lungă durată privind impozitarea Silicon Valley.

O sursă de rang înalt apropiată președintelui francez a declarat, săptămâna trecută, reporterilor că această chestiune „nu mai face obiectul dezbaterilor” în rândul țărilor G7 — o afirmație pe care un oficial american a respins-o imediat ca fiind „inexactă”.

Taxa franceză pe serviciile digitale, cunoscută sub numele de taxa GAFAM, este în vigoare din 2019. Aceasta impune o taxă generală de 3% asupra veniturilor locale generate de companii precum Alphabet (compania-mamă a Google), Amazon, Meta și Apple.

Deoarece politica vizează veniturile brute și nu profiturile, aceasta afectează cel mai puternic giganții tehnologici americani, generând venituri de aproximativ 700 de milioane de dolari numai anul trecut, potrivit Ministerului Finanțelor din Franța.

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