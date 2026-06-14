MAE revine cu un comunicat de presă după violențele din Irlanda de Nord. Mai mulți români au depus cereri pentru repatriere

Ministerul Afacerilor Externe a emis duminică un comunicat de presă în care a precizat că, în prezent, România acordă asistență consulară intensă cetățenilor afectați de protestele violente din Irlanda de Nord.

Până în prezent, MAE a gestionat 11 solicitări de ajutor consular pentru 41 de cetățeni români, dintre care 17 minori, și un cetățean UE membru de familie. De altfel, au fost eliberate 15 titluri de călătorie pentru repatriere, majoritatea dintre acestea fiind pentru minori.

Pentru a lua pulsul situației, consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat joia trecută la Belfast, acolo unde s-a întâlnit cu două familii românești afectate de protestele violente.

Consulul român a participat, de asemenea, și la o reuniune cu poliția din Irlanda de Nord și reprezentanți ai guvernului local, având în vedere îngrijorările privind siguranța cetățenilor români, mai ales după ce în mediul online au circulat liste cu adrese ale străinilor care locuiesc în Irlanda de Nord. MAE monitorizează în prezent situația și recomandă cetățenilor români să evite zonele cu demonstrații și să respecte indicațiile poliției locale.

Comunicatul Ministerului Afacerilor Externe