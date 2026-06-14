MAE revine cu un comunicat de presă după violențele din Irlanda de Nord. Mai mulți români au depus cereri pentru repatriere

Ministerul Afacerilor Externe a emis duminică un comunicat de presă în care a precizat că, în prezent, România acordă asistență consulară intensă cetățenilor afectați de protestele violente din Irlanda de Nord.
Până în prezent, MAE a gestionat 11 solicitări de ajutor consular pentru 41 de cetățeni români, dintre care 17 minori, și un cetățean UE membru de familie. De altfel, au fost eliberate 15 titluri de călătorie pentru repatriere, majoritatea dintre acestea fiind pentru minori.
Pentru a lua pulsul situației, consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat joia trecută la Belfast, acolo unde s-a întâlnit cu două familii românești afectate de protestele violente.
Consulul român a participat, de asemenea, și la o reuniune cu poliția din Irlanda de Nord și reprezentanți ai guvernului local, având în vedere îngrijorările privind siguranța cetățenilor români, mai ales după ce în mediul online au circulat liste cu adrese ale străinilor care locuiesc în Irlanda de Nord. MAE monitorizează în prezent situația și recomandă cetățenilor români să evite zonele cu demonstrații și să respecte indicațiile poliției locale.
”În continuarea informațiilor referitoare la protestele violente din Irlanda de Nord, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord și al Consulatului General al României la Edinburgh, continuă să întreprindă demersuri în vederea identificării și sprijinirii cetățenilor români afectați.
De la declanșarea crizei și până în prezent, MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare menționate, a gestionat un număr de 11 solicitări de asistență consulară, care au vizat un număr total de 41 de cetățeni români, dintre care 17 minori, și un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetățean român. În cadrul demersurilor de sprijin consular, secția consulară a Ambasadei României la Dublin a eliberat, până la acest moment, 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, majoritatea acestor documente fiind eliberate pentru cetățeni români minori.
De asemenea, consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat joi, 11 iunie 2026 la Belfast. Împreună cu consulul onorific al României în County Down, Mălina Vîrtejanu, s-a întâlnit cu două dintre familiile de cetățeni români afectate de protestele violente din Belfast. Cele două familii se află în locuințele puse la dispoziție de autorități și au beneficiat sau urmau să beneficieze de susținere pentru recuperarea de bunuri/documente de călătorie din locuințele vandalizate, respectiv de asigurarea transportului către aeroport.
Consulul general a participat, totodată, la întâlnirea organizată de Poliția din Irlanda de Nord cu organizațiile comunitare, la care au participat și reprezentanți ai Guvernului nord-irlandez, ai Ministerului de Justiție, ai Autorității pentru Educație și ai Autorității pentru Locuințe. Autoritățile locale au precizat că, în vederea dezescaladării situației, forțele de poliție au fost deja suplimentate cu efective din alte regiuni.
În dialogul cu autoritățile locale, consulul general a evidențiat temerile cetățenilor români cu privire la siguranța personală și a bunurilor și a subliniat necesitatea asigurării unui climat de securitate în zonă, inclusiv în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv din zone cu comunități românești.
MAE continuă să urmărească cu atenție evoluțiile din Irlanda de Nord, iar misiunile diplomatice și oficiile consulare implicate sunt pregătite să acorde asistență consulară, conform competențelor. MAE recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații.
Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445, precum și telefonul de urgență al Ambasadei României la Dublin: +353 864 684 351”.