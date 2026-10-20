Marco Rubio apără summitul trilateral propus de Trump cu președinții Rusiei și Chinei: „Lumea trebuie să se maturizeze”. Ce argumente aduce secretarul de stat al SUA

Secretarul de stat Marco Rubio, aflat în turneu diplomatic în Uzbekistan și India, a apărat intenția președintelui Donald Trump de a organiza un summit trilateral inedit cu liderul rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping.

La doar o zi după ce Donald Trump a confirmat public că este deschis unei întâlniri în trei cu Xi Jinping și Vladimir Putin, posibil chiar luna viitoare, cu ocazia summitului APEC, Rubio a cerut lumii întregi să se maturizeze atunci când vine vorba de politica externă.

Rubio a subliniat că o discuție între cei trei lideri nu înseamnă neapărat că se vor face concesii. Cu toate acestea, secretarul de stat a precizat că subiectul central al summitului propus este controlul armelor nucleare și denuclearizarea, deoarece SUA se confruntă acum cu o realitate geopolitică nouă: riscul de a avea doi adversari nucleari majori în același timp.

„Lumea trebuie să se mai maturizeze puțin când vine vorba de politica externă. Nu cred că este ceva neobișnuit ca liderii celor mai puternice trei națiuni de pe Pământ, dotate cu arme nucleare, să comunice între ei”, a spus Rubio.

Rubio consideră că o comunicare directă între cele trei superputeri nucleare este vitală pentru siguranța globală, chiar dacă neînțelegerile dintre ele nu se vor rezolva printr-un singur summit.

„Sincer, cred că dacă există o oportunitate, și președintele și-a exprimat deschiderea în acest sens, ca Statele Unite, Rusia și China, la nivel de lideri, să poarte o conversație despre lucruri precum controlul armelor, ar fi un lucru foarte pozitiv pentru lume. Ar trebui să fie ceva care entuziasmează lumea. Acum, îmi imaginez că există o mulțime de diferențe și dezacorduri între cele trei țări, care probabil nu vor fi rezolvate într-un summit de genul acesta, dar există o mulțime de subiecte importante și cred că lumea este un loc mai sigur atunci când liderii celor mai puternice arsenale nucleare din lume comunică cel puțin între ei”, a precizat șeful diplomației americane.