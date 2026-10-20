Măsuri de securitate excepționale în Franța: Soldații din forța Sentinelle, trimiși pe străzi în sprijinul poliției. Premierul Lecornu acuză extrema stângă de insurecție

Ministrul francez Sébastien Lecornu a declarat marți, în timpul unei sesiuni parlamentare, că autoritățile vor mobiliza forțe de securitate masive pe străzile marilor orașe în weekendul următor, după ce s-au anunțat noi proteste. Lecornu a avertizat, de asemenea, grupările de extremă stângă că profită de protestele pașnice pentru a instiga la insurecție.

În cadrul sesiunii Adunării Naționale de marți, Lecornu a acuzat grupările radicale de extremă stângă că au pus la cale un „plan insurecțional” care a dus la revoltele violente din weekendul trecut. De asemenea, acesta a precizat că autoritățile nu vor tolera ca aceste grupări să organizeze manifestații similare weekendul următor sau să mărșăluiască spre Palatul Élysée sau Matignon”, referindu-se la birourile și reședințele președintelui și premierului din Paris.

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Pentru a preveni alte violențe de stradă, Franța va desfășura forțe militare pentru a consolida forțele de poliție în timpul protestelor programate pentru sâmbătă, a precizat ministrul de interne Laurent Nuñez.

„Vom desfășura forța Sentinelle, evident ca înlocuitor pentru forțele de securitate interne… în principal pentru a elibera polițiștii și jandarmii în misiunea lor de a menține ordinea”, a declarat Nuñez Adunării Naționale.

Lecornu a declarat că desfășurarea poliției pentru demonstrațiile de sâmbătă va fi „masivă” și că obiectivul său este o „revenire imediată la ordine”.