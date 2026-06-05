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Marina ucraineană a confirmat că drona navală care a explodat în Portul Constanța era a Ucrainei și a explicat cum a ajuns la noi în țară

Melania Agiu
Marina ucraineană a confirmat că drona navală care a explodat în Portul Constanța era a Ucrainei și a explicat cum a ajuns la noi în țară
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Marina Ucraineană a confirmat că o drona maritimă a ajuns, vineri, în România, din cauza sistemelor de bruiaj inamice.

Se pare că, în timpul îndeplinirii misiunilor în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns în largul coastelor României.

„În timpul îndeplinirii misiunilor în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile navale fără echipaj ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și s-a regăsit în apropierea coastelor României. Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au furnizat informațiile necesare forțelor navale ale României în scopul prevenirii pierderilor în rândul populației civile”, a transmis serviciul de presă al Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe pagina de Facebook.

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