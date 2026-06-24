Prima pagină » Știri externe » Marine Le Pen, supărată pe Trump pentru că a insultat-o pe Giorgia Meloni. Lidera opoziției din Franța declară că este alături de premierul Italiei

Marine Le Pen, supărată pe Trump pentru că a insultat-o pe Giorgia Meloni. Lidera opoziției din Franța declară că este alături de premierul Italiei

Marine Le Pen, supărată pe Trump pentru că a insultat-o pe Giorgia Meloni. Lidera opoziției din Franța declară că este alături de premierul Italiei
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marine Le Pen, șefa opoziției din Franța, a declarat că este alături de Giorgia Meloni în conflictul cu Donald Trump. Premierul italian a fost ținta mai multor critici și insulte online din partea președintelui american.

Trump a spus că Meloni l-ar fi implorat să facă o fotografie alături de acesta la summitul G7 din Franța. El a acuzat-o că „abuzează” de relația strânsă cu SUA pentru capital politic.

Marine Le Pen îi ia apărarea Giorgiei Meloni după ce Trump a insultat-o

Giorgia Meloni spune că Trump a scornit incidentul și i-a spus să-și vadă de afacerile sale, adăugând că nici ea și nici Italia „nu imploră” niciodată.

”A fost foarte insultător, deci pot să înțeleg pe deplin reacția Giorgiei Meloni, care este una de mândrie națională”, a spus fosta candidată prezidențială într-un interviu pentru postul de radio francez France Culture.

”Este clar o ruptură definitivă între două națiuni? În mod sigur că nu. Este o răcire severă a relațiilor dintre cei doi indivizi? Cu siguranță”, a adăugat Le Pen.

„Extrema dreaptă” a Franței îl respinge pe Trump, având o abordare Gaullistă

Și liderul partidului Adunarea Națională, Jordan Bardella, considerat potențial candidat prezidențiale cu cele mai mari șanse să câștige alegerile din 2027, l-a criticat dur pe Donald Trump într-un interviu acordat Politico .

Site-ul oficial al Giorgiei Meloni

Site-ul oficial al Giorgiei Meloni

Le Pen a continuat să îmbrățișeze politica tradițională a Franței prin distanțare față de brațele lungi ale Washingtonului de câțiva ani.

”Acesta nu are prieteni când vine vorba de relații externe. Unul are interese, celălalt are interese comune sau interese conflictuale”, a spus Le Pen.

Pe de altă parte, Le Pen a spus că:

”Fără îndoială, Trump a fost un simbol al unei forme politice care n-a mai fost văzută în Europa de câteva decenii”.

Le Pen: Trump și-a încălcat promisiunile privind politica de pace

Însă, lidera naționalistă l-a criticat pe președintele american pentru că nu s-a ținut de promisiuni pe plan extern, mai ales după ce a declanșat războiul cu Iran. Trump a promis în campania electorală că nu va mai băga SUA în alte războaie, ba chiar că va încheia războiul ruso-ucrainean în 24 de ore. Liderul de la Casa Albă a negat că ar fi făcut aceste promisiuni.

Italia guvernată de Marine Le Pen și Franța condusă de președintele Emmanuel Macron au refuzat să ia parte la Operațiunea Epic Fury. Pe 28 februarie 2026, SUA și Israel au lansat atacuri aviatice asupra Iranului după ce au acuzat că regimul islamic de la Teheran refuză să garanteze că nu va fabrica arme nucleare.  De altfel, au respins folosirea bazelor lor aeriene de către SUA pentru lansarea de atacuri asupra Iranului. Trump a amenințat că nu va mai ajuta țările membre NATO când vor fi la nevoie.

Președintele a luat parte la summitul G7 de la Evians, prezidat anul acesta de Emmanuel Macron. Președintele francez l-a primit la o cină organizată la Palatul Versailles, unde președintele american a semnat Memorandumul Înțelegerii cu Iran.

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Rafinăria de petrol a Moscovei, grav avariată în urma unui atac cu drone ucrainene. Va putea relua producția petrolieră abia din 2027
17:59
Rafinăria de petrol a Moscovei, grav avariată în urma unui atac cu drone ucrainene. Va putea relua producția petrolieră abia din 2027
IMOBILIARE Faimoasa vilă „bunga-bunga” a lui Berlusconi a fost vândută. Ce sumă exorbitantă s-a plătit pentru „palatul“ dotoat cu un vulcan fals și o grotă în stil James Bond
17:55
Faimoasa vilă „bunga-bunga” a lui Berlusconi a fost vândută. Ce sumă exorbitantă s-a plătit pentru „palatul“ dotoat cu un vulcan fals și o grotă în stil James Bond
FLASH NEWS Reuters: Navele încep traversarea prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul programului ONU de evacuare a flotei blocate
17:42
Reuters: Navele încep traversarea prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul programului ONU de evacuare a flotei blocate
RĂZBOI Israelul anunță că nu își va retrage armata din Liban și nu va permite celor 200.000 de refugiați libanezi să se întoarcă la casele lor
16:52
Israelul anunță că nu își va retrage armata din Liban și nu va permite celor 200.000 de refugiați libanezi să se întoarcă la casele lor
JUSTIȚIE Eșec pentru Parchetul European în Grecia. Curtea Supremă de la Atena respinge ca inadmisibil recursul lui Kovesi privind procurorii UE
16:46
Eșec pentru Parchetul European în Grecia. Curtea Supremă de la Atena respinge ca inadmisibil recursul lui Kovesi privind procurorii UE
FLASH NEWS Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
16:06
Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
Mediafax
Koveși pierde lupta cu sistemul judiciar din Grecia. Recursul în scandalul mandatelor procurorilor, respins
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Schimbare MAJORĂ pentru șoferi. Limita de 130 km/h începe să dispară
Click
Ce scrie în biletul de adio lăsat de Mihaela, românca din Italia care și-a omorât fiica, apoi s-a sinucis. Detalii cutremurătoare despre relația cu fostul soț
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Ce se întâmplă doctore
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Cel mai bun loc pentru a căuta megastructuri extraterestre
ULTIMA ORĂ George Simion dezvăluie că a fost căutat de un consilier prezidențial, chiar înainte de votarea Guvernului Veștea, în Parlament. Ce i-ar fi cerut emisarul lui Nicușor Dan
18:47
George Simion dezvăluie că a fost căutat de un consilier prezidențial, chiar înainte de votarea Guvernului Veștea, în Parlament. Ce i-ar fi cerut emisarul lui Nicușor Dan
FLASH NEWS Cine este deputatul care cere Guvernului să impună Comisiei Europene reducerea sau suspendarea cotelor de refugiaţi, ca în cazul altor state UE
18:35
Cine este deputatul care cere Guvernului să impună Comisiei Europene reducerea sau suspendarea cotelor de refugiaţi, ca în cazul altor state UE
ULTIMA ORĂ George Simion explică, în exclusivitate la Gândul, de ce AUR nu a votat guvernul Veștea
18:30
George Simion explică, în exclusivitate la Gândul, de ce AUR nu a votat guvernul Veștea
FLASH NEWS Nicușor Dan a semnat legea prin care ajută apicultorii români. Câți bani se pot primi pentru fiecare stup de albine
18:12
Nicușor Dan a semnat legea prin care ajută apicultorii români. Câți bani se pot primi pentru fiecare stup de albine
REACȚIE Rareș Bogdan acuză PNL de ipocrizie: „Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal”
18:06
Rareș Bogdan acuză PNL de ipocrizie: „Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 25 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:04
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 25 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu

Cele mai noi

Trimite acest link pe