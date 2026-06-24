Marine Le Pen, șefa opoziției din Franța, a declarat că este alături de Giorgia Meloni în conflictul cu Donald Trump. Premierul italian a fost ținta mai multor critici și insulte online din partea președintelui american.

Trump a spus că Meloni l-ar fi implorat să facă o fotografie alături de acesta la summitul G7 din Franța. El a acuzat-o că „abuzează” de relația strânsă cu SUA pentru capital politic.

Marine Le Pen îi ia apărarea Giorgiei Meloni după ce Trump a insultat-o

Giorgia Meloni spune că Trump a scornit incidentul și i-a spus să-și vadă de afacerile sale, adăugând că nici ea și nici Italia „nu imploră” niciodată.

”A fost foarte insultător, deci pot să înțeleg pe deplin reacția Giorgiei Meloni, care este una de mândrie națională”, a spus fosta candidată prezidențială într-un interviu pentru postul de radio francez France Culture.

”Este clar o ruptură definitivă între două națiuni? În mod sigur că nu. Este o răcire severă a relațiilor dintre cei doi indivizi? Cu siguranță”, a adăugat Le Pen.

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Și liderul partidului Adunarea Națională, Jordan Bardella, considerat potențial candidat prezidențiale cu cele mai mari șanse să câștige alegerile din 2027, l-a criticat dur pe Donald Trump într-un interviu acordat Politico .

Le Pen a continuat să îmbrățișeze politica tradițională a Franței prin distanțare față de brațele lungi ale Washingtonului de câțiva ani.

”Acesta nu are prieteni când vine vorba de relații externe. Unul are interese, celălalt are interese comune sau interese conflictuale”, a spus Le Pen.

Pe de altă parte, Le Pen a spus că:

”Fără îndoială, Trump a fost un simbol al unei forme politice care n-a mai fost văzută în Europa de câteva decenii”.

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Însă, lidera naționalistă l-a criticat pe președintele american pentru că nu s-a ținut de promisiuni pe plan extern, mai ales după ce a declanșat războiul cu Iran. Trump a promis în campania electorală că nu va mai băga SUA în alte războaie, ba chiar că va încheia războiul ruso-ucrainean în 24 de ore. Liderul de la Casa Albă a negat că ar fi făcut aceste promisiuni.

Italia guvernată de Marine Le Pen și Franța condusă de președintele Emmanuel Macron au refuzat să ia parte la Operațiunea Epic Fury. Pe 28 februarie 2026, SUA și Israel au lansat atacuri aviatice asupra Iranului după ce au acuzat că regimul islamic de la Teheran refuză să garanteze că nu va fabrica arme nucleare. De altfel, au respins folosirea bazelor lor aeriene de către SUA pentru lansarea de atacuri asupra Iranului. Trump a amenințat că nu va mai ajuta țările membre NATO când vor fi la nevoie.

Președintele a luat parte la summitul G7 de la Evians, prezidat anul acesta de Emmanuel Macron. Președintele francez l-a primit la o cină organizată la Palatul Versailles, unde președintele american a semnat Memorandumul Înțelegerii cu Iran.

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