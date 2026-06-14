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Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027

Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027
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Jordan Bardella, liderul naționalist al partidului Adunarea Națională, este considerat favorit să devină candidatul extremei dreapta la alegerile din 2027 pentru președinția Franței. Actualul președinte, liberalul pro-european Emmanuel Macron, își va încheia cel de-al doilea mandat prezidențial în mai 2027 și nu va mai fi eligibil să candideze din nou.

Alegerea lui Bardella ca primul președinte de extrema dreaptă al celei de-a Cincea Republici Franceze ar putea avea impact nu doar la Paris, ci s-ar putea resimți la scara Uniunii Europene.

Bardella ar putea deveni cel mai tânăr președinte din istoria Franței

Provine dintr-un partid înființat în 1972 de Jean-Marie Le Pen, de nostalgici după colonialismul francez ca Roger Holeindre, de simpatizanți naziști ca Francois Duprat și de foști membri ai Waffen-SS pe dutata ocupației naziste a Franței, precum Pierre Bousquet și Leon Gaultier. Partidul face parte  din grupul europarlamentar „Patrioții pentru Europa”.

Potrivit sondajelor, Bardella, un politician de 30 de ani născut în Drancy, pe 13 septembrie 1995, are cele mai mari șanse să câștige alegerile. Este energic, popular pe TikTok și un proscris politic.

Dacă devine președinte, va fi nu doar primul politician cu apelativul „extremist” acordat de presa liberală și de stânga care ajunge la Palatul Elysee. El ar putea deveni  primul președinte francez milenial și cel mai tânăr politician care a acces vreodată la conducerea statului francez.

Emmanuel Macron, care a ajuns președinte la 39 de ani în 2017, a menținut titlul de „cel mai tânăr președinte din istoria Franței”.

Bardella nu vrea să fie un „Trump” al Europei

Deși se consideră un politician naționalist anti-migrație ilegală, protecționist, capitalist, un apărător al consumului de carne și al mașinilor personale, anti-LGBT, Bardella nu se consideră un simpatizant al lui Trump.

Cândva l-a admirat. Tatăl său, Olivier Bardella, avea  descendență nord-italiană și franco-algeriană. Bardella susține că a trăit o copilărie modestă și ca multe familii,  s-a confruntat cu violența de la vârstă fragedă.

Este împotriva anti-semitismului și pro-Israel, iar în privința Ucrainei, susține că trebuie să primească muniție și echopamente de apărare, dar se opune trimiterii trupelor franceze sau a rachetelor de rază lungă. Despre Vladimir Putin, Bardella a spus pentru Le Figaro că Putin a declanșat un „război deschis împotriva Europei, un război al sferelor de influență”.

Se declară agnostic și a fost într- relație cu Nolwenn Olivier, fiica surorii lui Marine Le Pen, fostul lider al partidului între anii 2011 și 2021.

Marine Le Pen, fiica lui Jean-Marie Le Pen, a candidat de trei ori la alegerile prezidențiale. În alegerile din 2017 și 2022, a ajuns până în turul 2, dar a fost înfrântă de fiecare dată de Emmanuel Macron. Ea ar putea fi împiedicată să candideze în 2027 din cauza problemelor cu legea.

Bardella respinge orice sprijin din partea lui Trump

Bardella a descris comportamentul lui Trump ca fiind „nu doar erratic, ci și extrem de instabil și în continuă schimbare”.

„Depinde de zi, Există o atitudine de luni, o atitudine de marți, o atitudine de miercuri. Nu trebuie să acceptăm sau să deschidem ușa către nicio formă de interferență. Sprijinul pe care îl căutăm este cel al poporului francez, sprijinul alegătorilor francezi, a spus el.

Potrivit Politico , deși mulți politicieni naționaliști din Europa îi împărtășesc opiniile lui Trump privind migrația și identitatea națională, sunt îngrijorați de posibilitatea încetării parteneriatului strategic cu SUA, de tarifele comerciale, de securitatea europeană și chiar de impactul economic al războiului cu Iran. Unii chiar au respins politicile pro-Israel ale lui Trump.

„Al doilea mandat al președintelui Trump est foarte diferit de primul.  Trump era mai greu de interpretat. Washington se consideră acum un imperiu, cu o sferă de influență în emisfera vestică. Este o amenințare pentru Europa că SUA are impact asupra multor țări europene, cu această teamă că s-ar putea retrage. ”

Bardella avertizează că Europa trebuie să se pregătească pentru un viitor în care Washington nu va mai fi dispus să garanteze securitatea continentului.

„Americanii sunt aliați și vor rămâne așa. Dar sunt aliați care nu mai intenționează să vină să salveze Europa sau să rămână umbrela și protectorul țărilor europene”, a spus Bardella.

Sursa Foto: Profimedia

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