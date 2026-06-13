„Mascotele” de la Cupa Mondială au prins un traficant de droguri. Ce s-a întâmplat

Ofițerii din Brigada Verde a Poliției din Peru au ales un mod inedit pentru a prinde un traficant de droguri. Doi polițiști s-au deghizat în Maple Elanul și Clutch Vulturul pleșuv, două dintre mascotele Cupei Mondiale din 2026, pentru a intra în casa unui traficant de droguri dintr-un cartier din capitala Lima, relatează BBC.

Șeful echipei de intervenție, colonelul Carlos Dredy Alcántara Obregón, a declarat că cel arestat este „un fan înrăit al fotbalului, care trăiește și respiră febra Cupei Mondiale”. Prin urmare, polițiștii s-au costumat în mascotele Cupei Mondiale „pentru a se apropia de el fără a stârni suspiciuni”

Pe cât pare de haioasă, această strategie chiar a funcționat. Oamenii din zonă au crezut că este vorba despre o acțiune promoțională sau festivă legată de deschiderea Campionatului Mondial de fotbal. Imediat ce au ajuns la ușa suspectului, „mascotele” au spart ușa de metal a casei și, în doar câteva secunde, personajele zâmbitoare din pluș l-au imobilizat la pământ pe traficant

În urma percheziției, s-au confiscat peste 2.500 de pachețele de cocaină, alte substanțe interzise, o armă de foc și sume importante de bani.

Strategie bizară care funcționează

Deși imaginile cu mascotele Cupei Mondiale care pun la pământ un infractor au devenit virale la nivel mondial, această tactică de camuflaj este o semnătură recurentă a poliției din Peru. În trecut, agenții aceleiași unități s-au mai deghizat în Moș Crăciun, în elfi, în Grinch (în timpul sărbătorilor de iarnă) sau chiar într-un ursuleț de pluș uriaș de Ziua Îndrăgostiților, reușind de fiecare dată să prindă infractorii pe nepregătite.