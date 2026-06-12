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Medvedev îi „mărunțește” pe Starmer, Merz, și Ursula von der Leyen într-un clip AI de Ziua Rusiei

Melania Agiu
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Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, celebru pentru amenințările sale regulate la adresa Europei, a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale cu care a reușit să stârnească noi controverse.

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Imaginile AI îl arată pe Medvedev în spatele unui tocător de hârtie în care îndeasă, pe rând, pentru a fi mărunțite, portrete ale unor lideri europeni precum cancelarul german Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și prim-ministrului britanic, Keir Starmer. După distrugerea imaginilor, în clip se aude imnul național al Rusiei urmat de mesajul: „O zi a Rusiei fericită!“

Ziua Rusiei (Ziua Națională a Federației Ruse) este sărbătorită în fiecare an pe data de 12 iunie. Această zi marchează adoptarea Declarației privind Suveranitatea de Stat a Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse (RSFSR) în anul 1990, un moment decisiv care a deschis calea către independența țării și destrămarea ulterioară a Uniunii Sovietice.

Postarea a fost publicată pe canalele personale de Telegram și de X ale lui Medvedev și a venit însoțită de mesajul: „Niciun dușman nu va împiedica dezvoltarea și prosperitatea patriei noastre. La mulți ani, Rusia!”

În ultimele săptămâni, comentariile lui Medvedev la adresa Occidentului au făcut titlui în presa internațională.

Pe 4 iunie, Medvedev a scris pe Max că rușii trebuie să-și cultive neîncrederea față de elitele occidentale – acestea nu trebuie niciodată admirate.

El a amintit cuvintele împăratului rus Alexandru al III-lea, potrivit căruia Rusia nu are prieteni, deoarece toți se tem de amploarea ei. În acest lucru se manifestă o ură irațională față de Moscova, a adăugat vicepreședintele Consiliului de Securitate.

Pe 9 iunie, Ursula von der Leyen a declarat că, în cadrul pregătirii celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, Comisia Europeană (CE) propune interzicerea intrării în țările UE pentru rușii care au luptat pe frontul din Ucraina.

Potrivit președintei Comisiei Europene, această măsură prevede, pentru prima dată, restricții nu doar pentru anumite categorii de persoane, ci pentru toți cei care au servit în forțele armate ruse de la începutul „operațiunii speciale“.

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