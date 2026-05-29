„Cetățeni ai țărilor UE, ar trebui să realizați că autoritățile voastre au intrat unilateral într-un război cu Rusia. Deci, fiți vigilenți și nu vă mirați de nimic. Somnul liniștit s-a terminat. Dar știți pe cine să întrebați de ce!”, este declarația fostului președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev după incidentul de la Galați.

Totuși, președintele Consiliului de Securitate al Rusiei a declarat că „rămâne neclară” proveniența droneiu implicată în incidentul din România.

Acesta a susținut că țările UE „nu au dreptul să se plângă” din cauza sprijinului acordat Ucrainei.

Medvedev i-a acuzat pe liderii europeni pentru atacurile ucrainene din interiorul Rusiei și a avertizat că cetățenii țărilor care produc drone pentru Ucraina nu ar trebui să se aștepte să „doarmă liniștiți”.

Fostul lider al Rusiei a mai adăugat că incidentul de la Galați reprezintă „doar începutul”.

