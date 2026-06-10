Mercedes-Benz intră în industria dronelor militare. Compania dezvoltă „Drone Defender”, care va fi montat pe furgonete Sprinter și G-Class

Compania Mercedes-Benz a fost mult timp un furnizor al armatei germane. Acum dorește să aprofundeze parteneriatul prin intermediul startup-ului de drone Tytan Technologies, scrie Der Spiegel.

Mercedes-Benz urmează să colaboreze cu startup-ul german Tytan Technologies pentru a dezvolta un sistem mobil avansat numit „Drone Defender”. „Drone Defender” va avea rolul de a proteja aeroporturile, bazele militare și infrastructurile critice împotriva dronelor ostile. Sistemul va fi integrat pe furgonetele Mercedes Sprinter și pe versiunile militare ale SUV-ului G-Class (Wolf), aflate deja în dotarea armatei germane.

Radare, senzori și platforme speciale de lansare

Vehiculele vor fi echipate cu radare, senzori și platforme speciale de lansare. În momentul detectării unei amenințări, mașina va lansa dronele de interceptare dezvoltate de Tytan, care vor distruge ținta fie prin coliziune directă, fie prin detonarea unei încărcături explozive.

Mercedes-Benz nu a scos încă aceste contracte pe piață, cu toate că Forțele Armate Germane au comandat 5.800 de succesoare ale mașinilor Wolf pentru aproximativ 1,4 miliarde de euro în următorii aproape doi ani.

Mercedes „Drone Defender”

Europa trebuie să își extindă capacitățile de apărare, iar dacă Mercedes „poate juca un rol pozitiv în acest sens. Am fi pregătiți să o facem”, a declarat CEO-ul companiei, Ola Källenius, pentru Wall Street Journal acum câteva săptămâni.

În centrul cooperării dintre Mercedes și Tytan Technologies se află un sistem de apărare aeriană numit „Drone Defender”, conceput pentru a detecta dronele inamice.

Scopul principal este combaterea dronelor care au fost văzute în trecut pe deasupra aeroporturilor germane și a altor instalații importante. Dar poate să fie, de asemenea, desfășurat și în zone de război.

Compania Tytan a fost însărcinată de armata germană să dezvolte un concept pentru protejarea instalațiilor militare, iar startup-ul furnizează în prezent Ucrainei drone interceptoare.

În ceea ce privește finanțarea, Tytan este susținută de investitori europeni precum Fondul de Inovare NATO, Lakestar și Magnetic, cu o investiție totală de 46 de milioane de euro până în prezent.

Datorită acestui sprijin, în această vară, Tytan Technologies va pune în funcțiune o nouă fabrică la München, care se așteaptă să permită producția a până la 3.000 de drone pe lună până la sfârșitul anului.

Colaborarea cu Mercedes-Benz, un furnizor cu tradiție al Forțelor Armate Germane, ar trebui să faciliteze accesul Tytan la clienți, întrucât ambele companii intenționează să dezvolte în continuare sistemul de apărare aeriană bazat pe Clasa G.

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