Răspunsul lui Zelenski după ce a fost întrebat de ce dronele ucrainene ajung în statele baltice

În cadrul unei conferințe de presă la summitul Ucraina – statele nordice și baltice desfășurat la Tallinn, în Estonia, Volodimir Zelenski a explicat că dronele ucrainene ajung până în Estonia și Finlanda deoarece Rusia le bruiază semnalul și le redirecționează electronic.

Răspunsul președintelui ucrainean a venit în urma unei întrebări adresate de jurnaliști în contextul ultimelor incidente de securitate de pe flancul estic al NATO care au implicat atât drone ucrainene, cât și rusești, scrie Mediafax.

„Dacă Ucraina va avea cel puțin același număr de drone cărora să le reziste, rușii vor simți acest război ca acasă. Rusia ne distruge apărarea aeriană și orașele, dar în același timp sunt capabili să schimbe traiectoria de zbor a dronelor. Și noi facem la fel. Dacă atacă, de exemplu, o grădiniță sau o școală, încercăm să schimbăm traiectoria de zbor a dronei, pentru că ne temem pentru copiii noștri. Deci este întotdeauna legat de obiective militare. Ceea ce fac ei – schimbă traiectoria, nu pot face asta pe scară largă, dar schimbă traiectoria de zbor a dronei pentru a ne diviza, pentru a pune presiune asupra Europei, Finlandei, prietenilor noștri din statele baltice. Apoi susțin că Ucraina atacă. Asta au vrut să facă de la bun început. Să reducă sprijinul european pentru Ucraina”, a explicat Zelenski.

Ucraina a lansat de mai multe ori atacuri masive cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva unor obiective militare și energetice din nordul Rusiei, inclusiv în zona orașului Sankt Petersburg. În cadrul acestor atacuri, armata rusă a folosit sisteme avansate de bruiaj electronic (GPS spoofing și jamming) care deviază dronele de la traseul lor inițial, făcându-le să-și piardă controlul și să se prăbușească în țări vecine NATO, precum Estonia, Finlanda sau Letonia.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, pe 19 mai, o dronă ucraineană rătăcită a fost doborâtă în sudul Estoniei de către un avion de vânătoare românesc aflat în misiune de poliție aeriană NATO.

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