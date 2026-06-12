Într-o conferință de presă, ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a declarat că Grecia nu are resurse nelimitate și nici bani nelimitați.

„Trebuie totuși să continuăm cu proiecte care sunt subvenționate și dincolo de spațiul nostru fiscal”, a spus ministrul.

Ministrul grec al Apărării, despre drone

Nikos Dendias a mai spus că dronele au devenit esențiale în războaiele moderne ale secolului 21 și a îndemnat că toate țările membre NATO trebuie să producă cât mai multe drone de luptă pentru apărare.

„Războaiele recente – Karabakh în 2020, Ucraina în 2022, conflictul cu Iranul – arată că țările trebuie să producă drone la scară largă, nu doar câteva unități”.

Încă din primele luni ale invaziei ruse a Ucrainei, Iranul a transferat mai multe drone „kamikaze” Shahed către Rusia pentru a bombarda orașele Ucrainei.

Iranul a bombardat cu drone și țările arabe cu baze americane și infrastructură petrolieră din Golful Persic, ca ripostă la atacurile SUA și ale Israelului.

Mai multe țări membre NATO din Europa au întocmit planuri pentru crearea unui scut anti-drone pe flancul de est al alianței, cu scopul de a contracara amenințarea rusă, mai ales că rachetele sunt mult mai costisitoare.

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Din 2023, mai multe drone ruse au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO, inclusiv în România. Pe 29 mai 2026, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, cauzând o explozie și un incendiu într-un apartament, în urma căruia au fost rănite două persoane.

Ursula von der Leyen , președinta Comisiei Europene, a inițiat investiții masive de 2 miliarde deeuro în producția de drone de luptă la scară largă în rândul statelor membre UE printr-o colaborare cu Ucraina.

Și România și-a propus să dezvolte rapid drone de apărare și de luptă pentru a intercepta amenințarea crescută a dronelor din războiul ruso-ucrainean.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a îndemnat statele NATO să regândească cheltuielile pentru apărare. Ea a declarat:

„Am văzut tancuri de milioane de euro distruse de drone de 20.000 euro”

Pe fondul războiului cu Iran, SUA au început producția la scară largă a dronelor LUCAS după modelul dronelor „kamikaze” iraniene.

Sursa Video: Guvernul Greciei