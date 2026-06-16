Moment de destindere între liderii mondiali la Summitul G7. Ce i-a răspuns Giorgia Meloni cancelarului german când a fost întrebată de fumat

Premierul italian Giorgia Meloni a oferit un moment de destindere la summitul G7 de la Evian, după ce a anunțat că s-a lăsat de fumat de mai bine de o lună de zile.

În timp ce liderii țărilor prezente la summit așteptau începerea ședinței oficiale, cancelarul german Olaf Scholz a întrebat-o pe Meloni dacă a apucat să fumeze vreo țigară înainte de întâlnire. În replică, premierul italian a răspuns direct: „Nu, m-am lăsat de la 1 mai”.

Antonio Costa, președintele Consiliului European, a intervenit pentru a o încuraja și a amintit că el a renunțat la fumat în urmă cu 21 de ani și nu a mai privit niciodată înapoi.

Obiceiurile Giorgiei Meloni de a fuma erau de notorietate în cercurile diplomatice, fiind considerate de ea însăși un mod de a se relaxa sau de a interacționa informal cu alți lideri.

În octombrie anul trecut, în timpul unui summit privind criza din Fâșia Gaza desfășurat în Egipt, președintele Turciei, Recep Erdogan, care este împotriva tutunului, a încercat în mod insistent să o convingă pe Meloni să renunțe la țigări. În replică, premierul Italiei a zis la acel moment: „Știu, știu, dar dacă mă las, devin mai puțin sociabilă. Nu vreau să omor pe cineva”.