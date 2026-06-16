Primele detalii din acordul istoric dintre SUA și Iran. Care sunt punctele convenite între cele două țări pentru a pune capăt războiului

Cu câteva zile înainte de ceremonia oficială din Elveția, unde SUA și Iran urmează să semneze memorandumul de înțelegere, publicația saudită Al Arabiya a obținut o copie a textului preliminar pentru încetarea ostilităților în Orientul Mijlociu. Documentul urmează să fie semnat oficial vineri de către oficialii americani și iranieni.

Copia acordului dintre Statele Unite și Iran conține 14 puncte:

1. Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din războiul actual, declară, la semnarea acestui Memorandum de Înțelegere, încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează că, de acum înainte, nu vor lansa nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și se vor abține de la amenințarea sau utilizarea forței una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile acestui articol și ale articolelor rămase.

2. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să își respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți.

3. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit prin acord reciproc.

4. Imediat după semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere, Statele Unite ridică blocada navală și previn orice interferență sau obstrucție împotriva Republicii Islamice Iran și restabilesc traficul în termen de maximum 30 de zile la capacitatea sa maximă; traficul navelor va fi proporțional cu volumul traficului dinainte de război din partea Republicii Islamice Iran. Statele Unite se angajează, de asemenea, să își retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la acordul final.

5. La semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a se asigura că deplasarea navelor comerciale din Golful Persic către Marea Oman și invers este reluată în termen de 30 de zile la volumul de dinainte de război, ținând cont de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran.

6. Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să creeze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de implementare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi formulat în termen de 60 de zile.

7. Statele Unite se angajează să pună capăt, conform unui calendar care va fi convenit ca parte a acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni cu care se confruntă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și tuturor sancțiunilor unilaterale ale SUA, atât primare, cât și secundare.

8. Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialelor îmbogățite și soarta tuturor celorlalte probleme legate de domeniul nuclear convenite de comun acord, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma prevederile prezentului articol.

9. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că, în așteptarea unui acord final, vor menține status quo-ul: Iranul va menține status quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni Iranului și nici nu își vor consolida forțele în regiune.

10. Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivate ale acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv cele bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea.

11. Statele Unite se angajează ca, având în vedere progresul negocierilor în vederea unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie eliberate și puse pe deplin la dispoziție. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată finală către beneficiar, stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran, și vor fi pe deplin disponibile pentru utilizare. Statele Unite se angajează să emită toate permisele și licențele necesare pe această bază.

12. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism de implementare pentru a supraveghea punerea în aplicare cu succes a acordului final și angajamentul viitor față de acesta.

13. În urma semnării prezentului Memorandum de înțelegere și la primirea asigurărilor privind începerea implementării articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul Memorandum de înțelegere și continuarea implementării acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor intra în negocieri pentru un acord final, exclusiv în ceea ce privește articolele rămase.

14. Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.