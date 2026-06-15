Moment istoric pentru Republica Moldova și Ucraina. Încep negocierile efective de aderare la UE. Ce presupune clusterul „valori fundamentale”

Republica Moldova și Ucraina deschid oficial primul cluster al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dedicat valorilor fundamentale. Decizia marchează trecerea la o nouă etapă în parcursul european al celor două state.

Republica Moldova și Ucraina fac luni un nou pas major pe drumul către Uniunea Europeană, odată cu deschiderea oficială a primului cluster al negocierilor de aderare, dedicat valorilor fundamentale. Evenimentul are loc la Luxemburg, în cadrul celei de-a doua Conferințe Interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, reuniune considerată un moment-cheie în procesul de integrare europeană al celor două țări, potrivit The Guardian.

Delegația Republicii Moldova este condusă de premierul Alexandru Munteanu și reunește reprezentanți ai instituțiilor implicate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Deschiderea clusterului vine după ce, pe 12 iunie, toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat poziția comună de negociere pentru lansarea primului pachet de capitole de aderare în cazul Republicii Moldova și al Ucrainei.

Ursula von der Leyen: „Un pas major în procesul de aderare”

Decizia a fost salutată de conducerea instituțiilor europene, care consideră momentul unul dintre cele mai importante de la acordarea statutului de țări candidate.

„Clusterul 1 acoperă valorile şi principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană, de la statul de drept până la instituţii democratice puternice. Decizia UE reprezintă o recunoaştere a determinării, curajului şi muncii susţinute demonstrate de ambele ţări în promovarea reformelor, chiar şi în faţa unor provocări imense”, a declarat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a subliniat că procesul de extindere rămâne una dintre cele mai importante politici ale Uniunii.

„Extinderea rămâne una dintre cele mai mari poveşti de succes ale Uniunii Europene şi cea mai bună investiţie în viitorul nostru comun”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Clusterul „Valori fundamentale” este considerat piatra de temelie a negocierilor de aderare și include domenii esențiale precum statul de drept, independența justiției, combaterea corupției, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice și respectarea drepturilor fundamentale.

O nouă etapă în drumul spre Uniunea Europeană

Pentru Republica Moldova, deschiderea acestui cluster înseamnă trecerea oficială la etapa negocierilor efective privind armonizarea legislației naționale cu normele europene. Parcursul european al țării s-a accelerat după invazia Rusiei în Ucraina.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, iar câteva luni mai târziu, pe 23 iunie 2022, a primit statutul de stat candidat. În decembrie 2023, liderii Uniunii Europene au aprobat deschiderea negocierilor de aderare, iar prima Conferință Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană a avut loc pe 25 iunie 2024.

În ultimii doi ani, autoritățile de la Chișinău și experții europeni au parcurs procesul de screening al legislației naționale, analizând compatibilitatea acesteia cu acquis-ul comunitar. În septembrie 2025, Republica Moldova a finalizat screeningul bilateral cu Uniunea Europeană, iar în decembrie același an au început discuțiile tehnice privind primele capitole de negociere