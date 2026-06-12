Pe durata celui de-al 76-lea Congres FIFA cu ocazia începerii Campionatului Mondial de Fotbal, delegatul FIFA pentru Palestina a refuzat să dea mâna cu președintele FIFA, Gianni Infantino. Momentul când președintele FIFA întinde mâna către delegatul palestinian a fost surprins pe camere și distribuit la scară largă.

Delegatul Palestinei a refuzat să stea alături de vicepreședintele Federației Israeliene de Fotbal pentru o ședință foto. The Telegraph a titrat ca fiind „un moment jenant” al celui de-al 76-lea Congres FIFA.

FIFA, în problema palestiniană

Jibril Rajoub a participat la debutul Campionatului Mondial de Fotbal din Mexic, între echipa țării gazdă și echipa Africii de Sud. Dar nu are viză pentru a călători în SUA ca să urmărească viitoarele meciuri programate. Cererea i-a fost refuzată. Nu va putea să meargă în SUA să urmărească personal meciurile de fotbal ale Iranului cu Noua Zeelandă, Egipt și Belgia.

Echipa de fotbal a Palestinei nu s-a calificat. Însă, liderii asociațiilor de fotbal sunt invitați de regulă să participe la campionatul mondial desfășirat la 4 ani. Nu și în cazul Statelor Unite, care are o politică mai dură față de turiști și migranți. Multor suporteri li s-au interzis accesul în SUA din motiv că provin din țări care sunt considerate de mare risc pentru securitatea Americii.

„Nu-mi vine să cred că este legal să faci abuz și să le interzici fotbaliștilor din întreaga lume să asiste la meciuri”, s-a plâns Jibril Rajoub.

„Oricine este binevenit în Canada, Mexic și SUA pentru Campionatul Mondial. Vom lucra la acest aspect”, a spus președintele FIFA anul trecut. Nu s-a întâmplat deloc așa. Inclusiv biletele s-au vândut la suprapreț, generând un scandal internațional.

Experții ONU au solicitat suspendarea Israelului de la campionatele internaționale de fotbal

Experții Națiunilor Unite au făcut apel la FIFA și UEFA pentru a suspenda Israelul din competițiile internaționale de fotbal. Aceștia au invocat un raport al comisiei de anchetă a ONU care a afirmat că Israelul a comis genocid în timpul războiului din Gaza.

Israelul a negat comiterea genocidului și a descris raportul ca fiind „scandalos”. Și din Irlanda au fost făcute solicitări pentru interdicția Israelului de a mai concura la campionate europene de fotbal.

Echipa de fotbal a Irlandei are un meci de disputat cu Israel în campionatul Ligii Națiunilor UEFA, pe 4 octombrie 2026. Mai mulți fotbaliști, fani și celebrități au lansat o campanie pentru a boicota meciul. Ei au acuzat Israelul pentru războiul din Fâșia Gaza în care au fost uciși 73.000 de palestinieni.

Meciul urma să fie desfășurat pe stadionul Aviva. În urma protestelor, organizatorii meciului au decis. Partida se va disputa în spatele ușilor închise, pe un stadion neutru.

În ziua începerii Campionatului Mondial, jucătorii de fotbal palestinien care și-au pierdut picioarele în urma bombardamentelor israeliene au jucat fotbal în cârje, potrivit Al Jazeera.