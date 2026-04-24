Biletele pentru finala Cupei Mondiale din New Jersey, puse la vânzare la prețul de 1,9 milioane de euro fiecare. Suporterii, furioși pe FIFA

Participarea la meciurile de fotbal de la Cupa Mondială este un privilegiu pentru suporterii din întreaga lume.

Pentru a-și susține echipele în „cea mai „HOTTEST Country” (cea mai sexy țară) din lume” (după vorbele președintelui Trump), au nevoie de vize.

Și participarea la meciurile Cupei Mondiale dine SUA nu este deloc ieftină, potrivit Euronews.

Prețurile pentru cele mai bune locuri din stadion, de la 2,3 milioane de euro

Cele mai scumpe bilete pentru meciul de Finală se vând pe site-urile de „resale” ale FIFA cu 2,3 milioane de euro. Fiecare!

Sunt numai patru la număr și sunt scoase la vânzare la prețul de 2.299.998,85 de dolari. Meciul este programat în 19 iulie, la Stadionul „MetLife” din New Jersey.

Biletele sunt pentru cele patru locuri33-36 din rândul 45,  situate în spatele unei porți, în tribuna inferioară, în sectorul  nr. 124.

Pentru un loc pe culoar, nr. 33, din sectorul 146, rândul 32, din tribuna inferioară, prețul biletului este 207.000$.

Un loc din categoria a doua, din ultimul rând al tribunei superioare, sectorul 310, rândul 26, locul 23, costă 138.00 de dolari. Scaunul nr. 21, aflat la câțiva metri distanță, costă 23.000 dolari.

FIFA nu poate controla prețurile biletelor

FIFA nu poate controla prețurile pe site-urile de revânzare/schimb. Însă, percepe o taxă de achiziție de 15% fiecărui cumpărător de bilete.

De asemenea. percepe și o taxă de revânzare de 15% fiecărui vânzător de bilete. FIFA a pus la vânzare noi loturi de bilete pe site-ul oficial. Biletele cele mai ieftine costă 10.990 de dolari.

Cele mai ieftine bilete prnesc de la 10.000 $

Cele mai mici prețuri ale biletelor pentru finală pornesc de la 10.923,85 de dolari, adică de la 9.332 de euro, la etajul superior, în spatele unei porți, în blocul nr. 323.

Cât costă un bilet pentru meciul de deschidere?

La meciul de deschidere SUA-Paraguay din 12 iunie, desfășurat în Inglewood, California, cel mai ieftin bilet era 1.940$.

Sursa Foto: Stadionul „MetLife” din New Jersey

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe