Momentul în care un seism de 7,8 lovește o școală din Filipine, surprins pe cameră

Luni dimineață, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter a lovit coasta de sud a insulei Mindanao, epicentrul fiind localizat în largul coastei provinciei Sarangani din Filipine. A fost cel mai puternic seism care a lovit Filipine din 1990 încoace.

Într-0 filmare distribuită la scară largă pe Facebook, elevii și profesorii de o școală elementară din Barangay Kilalag sunt surprinși de seism, chiar pe durata ceremoniei de arborarea drapelului.

Nu au fost raportate victime la școala din Malita (Daao Occidental), însă cursurile au fost suspendate.

Detalii despre cutremurul din Filipine (8 iunie 2026)

Cutremurul care a zguduit provincia Sarangani a dus la 19 morți, 137 răniți, distrugerea unor clădiri și suspendarea cursurilor școlare și a serviciilor publice.

Pe rețelele de socializare circulă deja filmări cu prăbușirea unui centru comercial în General Santos. Alte replici de 6 grade au fost resimțite ulterior, la câteva ore distanță.

Alerte de tsunami

Autoritățile au emis alertă de tsunami, cu valuri care ar putea atinge 3 metri înălțime, în sudul Filipinelor, Indonezia, Palau, Japonia, Taiwan și Papua Noua Guinee.

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie a măsurat magnitutdinea cutremurului la 7 grade inițial, la ora 7:37 dimineața. Ulterior, magnitudinea a fost stabilită la 7,8 grade.

Sursa Video: INQUIRER.net

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