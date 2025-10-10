Prima pagină » Știri externe » Imagini dramatice din Filipine după un CUTREMUR de 7,4 produs vineri dimineață. Autoritățile, în alertă maximă. A fost emis un avertisment de tsunami

Mihai Tănase
10 oct. 2025, 08:21, Știri externe
Foto: Cutremur Filipine - Caracter ilustrativ

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 a lovit în această dimineață sud-estul Filipinelor, în apropierea insulei Mindanao. Autoritățile sunt în alertă maximă și cer locuitorilor din zonele de coastă să se evacueze imediar, după ce a fost emis un avertisment de tsunami.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 s-a produs vineri în largur coastelor sud-estice ale Fillipinelor, conform Serviciului Geologic al Statelor Unite. Seismul a avut loc la o adâncime de 58 de kilometri, în apropierea insulei Mindanao, la aproximativ 123 de kilometri de orașul Davao, cel mai mare centru urman din regiune.

Autoritățile filipineze au emis de urgență un avertisment iminent de tsunai, avertizând populația de pe coastă că pot apărea valuri distructive de până la 3 metri înalțime.

„Se așteaptă un tsunami distructiv, cu valuri de înălțime care pun în pericol viața”, a transmis Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs), estimând magnitudinea seismului la 7,6, potrivit CNN.

Alertă de tsunami cu valuri de 3 metri înălțime

Sistemul american de avertizare împotriva tsunami-urilor a avertizat că în unele părți ale Filipinelor ar putea apărea valuri cu înălțimi de 1-3 metri, în timp ce unele coaste ale Indoneziei, precum și insula Palau ar putea fi afectate de valuri cu înălțimi de 30 cm până la 1 metru.

Imagini și videoclipuri dramatice din momentul producerii cutremurului au arătat locuitori panicați din mai multe locații care se grăbeau să iasă din clădiri sau încercau să-și mențină echilibrul în timp ce pământul se cutremura violent sub picioarele lor.

O înregistrare video dintr-o piață din Davao a arătat cum se zguduia pământul, iar oamenii țipau și se adăposteau. În orașul Davao, pompierii au fost filmați ghemuindu-se pe pământ în fața stației lor, în timp ce sirenele sunau.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a declarat că autoritățile evaluează situația de pe teren și se pregătesc eforturi de căutare și salvare, potrivit Reuters.

„Lucrăm non-stop pentru a ne asigura că ajutorul ajunge la toți cei care au nevoie de el”, a spus Marcos.

Cutremur după curemur în Filipine

Țara încă se recuperează după un cutremur puternic care a lovit insula centrală Cebu în urmă cu mai puțin de două săptămâni.

Cutremurul cu magnitudinea de 6,9 a fost cel mai mortal din Filipine din ultimul deceniu, ucigând cel puțin 72 de persoane, rănind sute și strămutând zeci de mii, și provocând pagube extinse, potrivit agenției de știri Reuters.

Filipine este predispusă la dezastre naturale din cauza poziției sale de-a lungul Inelului de Foc, un arc de 25.000 de mile (40.000 de kilometri) de falii seismice în jurul Oceanului Pacific, care găzduiește mai mult de jumătate din vulcanii lumii, și este afectată în mod regulat de cutremure puternice.

Arhipelagul a fost, de asemenea, lovit de două taifunuri distructive în această lună.

