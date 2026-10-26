Cum a trecut Nicki Minaj, „regina rap-ului” din SUA, de la critic vehement la fana numărul 1 a lui Trump. În urmă cu zece ani, artista îi contesta politicile anti-imigrație

Celebra cântăreață Nicki Minaj a surprins pe toată lumea, duminică seara, după ce a urcat pe scenă alături de președintele american Donald Trump la un miting electoral în Michigan. Aceasta a transmis un nou mesaj de sprijin pentru cel despre care a declarat în repetate rânduri că „îl iubește foarte mult“. Rapperița a călătorit alături de Trump la bordul avionului prezidențial Air Force One, înainte de a participa la miting, și a precizat că ar fi dispusă să îl sprijine din nou dacă ar candida pentru un alt mandat prezidențial.

Aceasta nu este, însă, prima dată când artista, originară din Trinidad și Tobago, apare alături de Trump în public. În ianuarie 2026, ea a apărut alături de Trump la Casa Albă în cadrul lansării programului „Trump Accounts” (un fond de investiții guvernamental pentru copii). Atunci s-a declarat oficial „fana numărul 1” a președintelui și a anunțat o donație masivă de până la 300.000 de dolari pentru fanii ei din acest program. Tot atunci a primit din partea lui un „Trump Gold Card” pentru facilitarea cetățeniei americane.

În decembrie 2025, rapperița l-a lăudat cu entuziasm pe Trump în cadrul unui interviu acordat Erikăi Kirk, văduva lui Charlie Kirk, la convenția AmericaFest organizată de Turning Point USA la Phoenix, Arizona. Ea l-a descris aunci pe Trump ca fiind „chipeș” și „elegant” și și-a exprimat, de asemenea, admirația față de vicepreședintele JD Vance.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Îi iubesc pe amândoi”, a spus Minaj. „Amândoi au o abilitate extraordinară de a fi persoane cu care te poți identifica.”

Lumea arăta cu totul altfel acum 15 ani, când Nikki Minaj l-a folosit pe Trump, pe atunci un simplu cetățean și vedetă de reality show, ca exemplu de misoginism îndreptat împotriva femeilor din industria divertismentului.

În cadrul unei scene din documentarul MTV „My Time Now”, care a urmărit parcursul artistei de la Trinidad și Tobago, țara sa natală, până la statutul de superstar al rap-ului în SUA, ea și-a exprimat părerea cu privire la faptul că femeile asertive sunt considerate „târfe”, spre deosebire de bărbați, care sunt percepuți ca fiind puternici atunci când manifestă același comportament.

„Donald Trump poate spune «Ești concediat!». Să o lăsăm pe Martha Stewart să-și conducă compania în același fel și să se comporte la fel!”, a spus ea, făcând referire la fraza celebră a lui Trump din emisiunea de succes a NBC, „The Apprentice”. „Dar Donald Trump, el are voie să-și petreacă timpul cu tinere și să aibă 50 de soții diferite și pur și simplu să fie cool.”, spunea câtăreața, potrivit CNN.

Potrivit publicației, Nikki Minaj a avut sentimente contradictorii când revista Billboard a întrebat-o, în 2015, ce părere avea despre campania prezidențială a lui Trump, care câștiga tot mai mult teren.

„Au fost câteva idei pe care le-a exprimat și care poate că nu ar fi fost atât de groaznice dacă abordarea lui nu ar fi fost atât de copilărească”, a spus ea la momentul respectiv. „Dar din punct de vedere al divertismentului — cred că e hilar. Mi-aș dori să-l filmeze pur și simplu în timp ce candidează la președinție. Ăsta ar fi reality show-ul suprem.”

Potrivit unei analize CNN, în anul următor, ea a adoptat o poziție cu mult mai critică, într-un remix freestyle lansat în noiembrie 2016, în aceeași lună în care Trump a fost ales pentru primul său mandat prezidențial.

„Fată de pe insulă, Donald Trump vrea să mă întorc acasă”, a cântat ea în „Black Barbies”, un remix freestyle al piesei „Black Beatles” a formației Rae Sremmurd.

Nikki Minaj, născută sub numele de Onika Tanya Maraj în Trinidad și Tobago în decembrie 1982, a vorbit deschis despre venirea sa în Statele Unite ca minor fără documente. Într-o postare emoționantă pe rețelele sociale din 2018, ea a denunțat separarea familiilor la graniță în timpul primului mandat al lui Trump.

„Am venit în această țară ca imigrantă ilegală. Nu-mi pot imagina groaza de a mă afla într-un loc străin și de a fi despărțită de părinții mei la vârsta de 5 ani”, ar fi scris ea în descrierea unei fotografii în care apar copii mici, separați de părinții lor la graniță și reținuți. (Minaj și-a dezactivat contul principal de Instagram în octombrie 2025.) „Mi se pare atât de înfricoșător. Vă rog, opriți asta”, a scris ea. „Puteți să vă imaginați teroarea și panica pe care le simt acești copii în acest moment? Fără să știe dacă părinții lor sunt vii sau morți, dacă îi vor mai vedea vreodată.”

Nicki Minaj a declarat că „nu se va alătura mișcării lui Trump” în 2020

Ea a reiterat aceste sentimente în cadrul conferinței Pollstar Live 2020, unde a declarat că „nu are de gând să se alăture mișcării lui Trump”.

„Înțeleg că multor oameni nu le place de el din motive evidente. Dar ceea ce m-a marcat a fost faptul că minorii erau luați de lângă părinții lor atunci când intrau în această țară”, a spus Minaj.

„Asta m-a deranjat foarte mult, pentru că eram unul dintre acei copii imigranți care veneau în America pentru a scăpa de sărăcie. Și nu-mi puteam imagina cum ar fi ca un copil mic să treacă prin toate astea, încercând să ajungă într-o altă țară pentru că nu avea bani în țara sa sau pentru că fugea de război.”

Cum a ajuns Nicki Minaj să-l laude pe Trump

Situația părea să se fi schimbat pentru Minaj în timpul pandemiei de COVID-19. Internauții au invadat conturile ei de pe rețelele sociale în septembrie 2021, după ce artista a publicat o postare în care susținea că un prieten al vărului ei, al cărui nume nu l-a dezvăluit, a suferit de „umflarea” testiculelor și „a devenit impotent” după ce a fost vaccinat împotriva COVID-19, afirmație pe care experții au încercat să o infirme.

În acel an, ea a început să reposteze pe TikTok videoclipuri de la Casa Albă, inclusiv unul care folosea piesa ei „Va Va Voom” drept coloană sonoră și promova politicile anti-trans și anti-imigrație ale lui Trump. Apoi, după ce a lăudat o postare a lui Trump pe Truth Social despre Nigeria, a fost invitată de Mike Waltz, ambasadorul SUA la Națiunile Unite, să vorbească despre presupusa situație dificilă a creștinilor din această țară.

Minaj a declarat că a fost inspirată să se implice, având în vedere că în Nigeria locuiesc unii dintre „Barbz”, așa cum sunt cunoscuți fanii ei.

Cum s-au împrietenit Trump și Nicki Minaj

Potrivit unui articol publicat de Wall Street Journal, cu puțin timp înainte de alegerile din noiembrie 2024, care l-ar fi readus la Casa Albă, Donald Trump a primit un apel telefonic în avion de la o susținătoare secretă.

La telefon era Nicki Minaj, care dorea să-i transmită lui Trump că îi susține realegerea, potrivit unor surse WSJ familiarizate cu situația.

Managerii de campanie ai lui Trump, intuind o oportunitate de a obține sprijinul celei mai populare vedete feminine din lumea rap-ului, i-ar fi cerut atunci cântăreței să-și declare public sprijinul. Însă Minaj — și echipa sa de management — au afirmat că ea trebuie să rămână în culise, deoarece adoptarea unei poziții politice ar reprezenta un risc pentru imaginea sa și pentru afacerile sale, au declarat unele dintre aceste persoane.

Astăzi, artista în vârstă de 43 de ani, cunoscută mai ales pentru hiturile precum „Starships”, „Super Bass” și „Bang Bang” s-a ridicat la un nou statut în fruntea listei de vedete a mișcării MAGA. Casa Albă speră că influența lui Nicki Minaj va contribui la inversarea tendinței de scădere a sprijinului din partea alegătorilor de culoare, care au contribuit la realegerea lui Trump. Această scădere amenință acum să afecteze republicanii în alegerile de la jumătatea mandatului de săptămâna viitoare.