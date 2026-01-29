Nicki Minaj îl ține de mână pe Trump și se declară „fanul lui numărul 1”: „Dumnezeu îl protejează”. Ce cadou „de aur“ a primit artista

Celebra cântăreață hip-hop Nicki Minaj a apărut, miercuri, pe scena de la „Trump Accounts Summit”, unde a dezvăluit că este „probabil fanul numărul 1 al președintelui”. Artista a urcat pe scenă de mâna președintelui Trump și a reclamat că acesta este „denigrat și hărțuit“, relatează Variety.

„Ei bine, nu știu ce să spun”, a început Minaj, după ce a strâns mâna președintelui la evenimentul din Washington, D.C., „dar voi spune că sunt probabil fanul numărul 1 al președintelui. Și asta nu se va schimba. Și ura pe care o exprimă oamenii nu mă afectează deloc”, a continuat ea. „De fapt, mă motivează să-l susțin și mai mult. Și ne va motiva pe toți să-l susținem și mai mult. Nu-i vom lăsa să scape cu faptul că îl hărțuiesc. Campaniile de denigrare nu vor da roade. El are multă forță în spate, iar Dumnezeu îl protejează. Amin!”

Nikki a șoptit apoi o întrebare cuiva din culise dacă ar trebui să plece și a ieșit din scenă.

Trump, care aștepta în spatele artistei, a luat cuvântul și i-a spus: „Ne-am descurcat destul de bine cu comunitatea ta”, referindu-se aparent la susținătorii săi de culoare.

Ulterior, Casa Albă a postatrețelele de socializare o fotografie în care apar Nikki Minaj și Trump împreună. Descrierea sugera că fanii devotați ai lui Minaj și ai lui Trump sunt pe aceeași lungime de undă: „BARBZ x MAGA”, se putea citi, alături de emblema steagului american.

Minaj a anunțat că va contribui cu suma cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari pentru a finanța conturile Trump (Trump Accounts n.r.) ale fanilor ei.

„Conturile Trump“ este denumirea dată conturilor individuale de pensie din Secțiunea 530A, prin care guvernul federal s-a angajat să depună 1.000 de dolari în conturi de investiții pentru toți copiii născuți între 2025 și 2028, dacă părinții își înscriu copiii în cursul depunerii declarațiilor de impozit pe venit.

Trump a declarat în discursul său: „Cred că peste zeci de ani, Trump Accounts va fi amintit ca una dintre cele mai transformatoare inovații politice din toate timpurile”.

Nicki Minaj și-a etalat cardul de aur al lui Trump

La câteva ore după ce artista l-a lăudat pe președinte la evenimentul de miercuri, ea a etalat un card de aur – Trump Gold Card pe X, alături de descrierea „Bine ai venit”.

Fotografia pare să fi fost făcută în aceeași zi, deoarece arăta o bucată din haina albă și unghiile ei multicolore, ambele purtate la summitul „Trump Accounts“.

Cardul auriu necesită o contribuție de 1 milion de dolari la Trezoreria SUA și o taxă de procesare nerambursabilă de 15.000 de dolari. Minaj este rezidentă permanentă legală în SUA și s-a mutat în țară în copilărie din Trinidad și Tobago, deși a declarat în 2024 că nu este cetățean american, în ciuda faptului că a plătit milioane de dolari în impozite.

Nikki Minaj nu și-a ascuns aprecierea pentru președintele Trump, spre dezamăgirea multora dintre fanii ei. În decembrie, rapperița a făcut o apariție surpriză la conferința AmericaFest organizată de Turning Point USA, unde a stat de vorbă cu Erika Kirk într-un interviu în care a lăudat cu entuziasm actuala administrație și l-a numit pe Trump „chipeș și elegant”. La acea întâlnire, ea i-a numit pe susținătorii MAGA „copiii cool”; a sugerat că femeile albe au fost victime ale discriminării inverse, deoarece frumusețea femeilor de culoare a fost ridicată la rang de ideal.

RECOMANDĂRILE AUTTORULUI:

Nicki Minaj îi mulțumește președintelui Donald Trump pentru „inițiativa de apărare a creștinilor din Nigeria”

Noi imagini cu Alex Pretti, protestatarul ucis în Minneapolis: Bărbatul a avut o confruntare cu agenții ICE, înainte cu 11 zile de moartea sa. Ce detalii ies la iveală