Trump, comentariu „picant” despre posteriorul cântăreței Nicki Minaj: „Apropo, m-am uitat la un fund al naibii de frumos. E greu să-l ratezi”. Reacția artistei

Donald Trump a atras din nou atenția la un miting electoral din Michigan după ce a făcut comentarii neașteptate despre posteriorul cântăreței Nicki Minaj. Liderul de la Casa Albă i-a cerut vedetei să se ridice în picioare, unde a fost aplaudată la scenă deschisă de susținătorii republicani.

Președintele Donald Trump a făcut o serie de remarci despre aspectul fizic al rapperiței Nicki Minaj în timpul unui miting electoral organizat duminică în Michigan, în perspectiva alegerilor americane de la jumătatea mandatului. Liderul de la Casa Albă a admis că a admirat posteriorul artistei, aflată în public, și a invitat-o să se ridice pentru a fi văzută de participanți.

Momentul a avut loc în timp ce Trump încerca să explice o declarație anterioară referitoare la senatorul republican Jon Husted, din Ohio, despre care spusese că îi examinase posteriorul. Șeful de la Casa Albă a susținut că observația sa avea legătură cu trecutul sportiv al senatorului, pe care l-a descris drept un fost jucător remarcabil de fotbal american.

Trump: „M-am uitat la un fund al naibii de frumos”

În timpul discursului, Trump a revenit asupra comentariilor despre Jon Husted și a încercat să explice de ce îi remarcase fizicul.

„M-am uitat la fundul lui și nu am mai făcut asta niciodată cu un bărbat, e adevărat. Între noi fie vorba, femeile, da, bărbații, nu, bine”, a declarat Trump.

Ulterior, Trump și-a îndreptat atenția către Nicki Minaj, prezentă la eveniment, și a făcut un comentariu despre posteriorul acesteia.

„Apropo, m-am uitat la un fund al naibii de frumos înainte. Nicki Minaj! E greu de ratat. Ridică-te! E greu de ratat. Sper că Nicki nu s-a simțit jignită, dar o iubim pe Nicki. E alături de noi de mult timp”, a spus Trump.

Președintele a revenit ulterior la subiectul senatorului Jon Husted, al cărui posterior l-a descris drept „o bucată mare de mușchi”. Ulterior, Trump a făcut referiri și la mâinile, picioarele și gâtul politicianului republican.

Nicki Minaj a călătorit cu Trump în Air Force One și i-a promis sprijinul „pentru totdeauna”

Nicki Minaj s-a numărat printre invitații președintelui american la evenimentul electoral din Michigan. Rapperița a călătorit alături de Trump la bordul avionului prezidențial Air Force One, înainte de a participa la miting. Artista și-a exprimat în repetate rânduri susținerea pentru liderul republican în ultimul an, iar duminică a urcat pe scenă pentru a transmite un nou mesaj de sprijin.

„Îl iubesc atât de mult”, a declarat Nicki Minaj, rapperiță americană.

Sursa video – X/@nicksortor

Aceasta a promis că îl va susține „pentru totdeauna” și a precizat că ar fi dispusă să îl sprijine din nou dacă ar candida pentru un alt mandat prezidențial, deși Constituția SUA nu-i mai permite acest lucru.